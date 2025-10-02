  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Madagascar Comment le drapeau de One Piece est devenu le symbole de la révolte de la génération Z

Basile Mermoud

2.10.2025

«Luffy, c'est celui qui libère les peuples, qui se bat contre un gouvernement corrompu»: à Madagascar, aux Philippines et ailleurs, le drapeau pirate du héros de One Piece, manga le plus vendu de l'histoire, s'est imposé en quelques semaines comme le symbole de toute une génération de jeunes manifestants.

Dans le manga, au gré de ses escales sur différentes îles - souvent inspirées de pays bien réels, comme l'Egypte, l'Espagne ou le Japon -, Luffy s'oppose à des groupes dominants.
Dans le manga, au gré de ses escales sur différentes îles - souvent inspirées de pays bien réels, comme l'Egypte, l'Espagne ou le Japon -, Luffy s'oppose à des groupes dominants.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

02.10.2025, 18:16

D'abord brandie en Indonésie en août par des citoyens en signe de protestation contre le gouvernement, qui l'a menacée d'interdiction, cette tête de mort coiffée d'un chapeau de paille a été reprise par des manifestants au Népal mi-septembre, puis à Manille.

Depuis fin septembre, elle essaime dans des cortèges à Madagascar, notamment sous l'impulsion des réseaux sociaux. Et en particulier du compte Instagram «Gen Z Madagascar», qui mobilise cette génération née avec l'an 2000.

«J'ai grandi avec One Piece, comme la grande majorité de la Gen Z, donc c'est devenu un symbole pour nous», explique «Kai», 26 ans, manifestant sous pseudonyme sur la grande île de l'océan Indien, où la jeunesse représente l'écrasante majorité des habitants.

Madagascar. La contestation reste vive, appels à manifester

MadagascarLa contestation reste vive, appels à manifester

Pour le jeune Malgache, l'oeuvre culte d'Eiichiro Oda, née en 1997 au Japon et toujours en cours de parution, porte un «message» évident de lutte contre les «gouvernements qui oppriment».

Pour Phedra Derycke, auteur de «One Piece : Leçons de pouvoir», cette réappropriation du pavillon de Monkey D. Luffy, le jeune héros au chapeau de paille qui parcourt les mers du globe afin de devenir le «roi des pirates», s'explique par la dimension «universelle» de son périple.

«C'est une série qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années, vendue à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde, et qui véhicule des idéaux de rêve, de liberté», note l’expert. Car, au gré de ses escales sur différentes îles - souvent inspirées de pays bien réels, comme l'Egypte, l'Espagne ou le Japon -, Luffy s'oppose à des groupes dominants.

Imaginaire d’une génération

Il devient ainsi malgré lui le héros de peuples opprimés, qui espèrent le voir mettre fin au règne cruel du gouvernement mondial, l'entité politique à laquelle sont soumis la majorité des royaumes et autres états aperçus au fil des plus de cent tomes de la série.

«Derrière l'aventure de pirates accessible à tout le monde, Oda développe beaucoup de thématiques politiques: une caste dirigeante qui profite du peuple, l'esclavage, les discriminations, le racisme...», relève Phedra Derycke, le manga portant aussi un message écologique.

Les mobilisations actuelles de la jeunesse sont le miroir, selon l'expert, de certaines scènes de One Piece montrant des révoltes massives contre le pouvoir en place. La nature «dépolitisée» de cette tête de mort contribue aussi à sa reprise dans différentes régions du monde, y compris en France, où elle a été vue dans les manifestations contre le gouvernement depuis septembre.

Le drapeau One Piece, «ça va toucher beaucoup plus de monde que les drapeaux (syndicalistes) que vous voyez derrière (moi), qui vont parler à certaines générations et peut-être moins à d'autres», dit à l'AFP Julien Dubon. Venu manifester jeudi avec le fameux étendard à Lyon, cet enseignant a 45 ans mais explique partager ce que «la jeunesse d'Asie» a «fait démarrer».

Madagascar. La contestation reste vive: «Nous demandons la démission du président»

MadagascarLa contestation reste vive: «Nous demandons la démission du président»

Pour Elisabeth Soulié, anthropologue et autrice de «La génération Z aux rayons X», la nature «émotionnelle» de ce symbole «unificateur» joue pour beaucoup dans sa réappropriation par une génération, impossible à comprendre sans la culture numérique qui «a construit son imaginaire».

«Cette image contient de l'affect, des émotions, et celles-ci circulent à travers des représentations qui permettent de se mobiliser», souligne-t-elle, en rappelant que la génération Z se mobilise autant en ligne que sur le terrain, de manière collective, sans leader spécifique.

De fait, pour Phedra Derycke, en tant que symbole de «révolte populaire contre l'ordre établi», le drapeau pirate de Luffy pourrait «gagner encore en importance dans le monde»... par mimétisme via les réseaux sociaux. Ces derniers jours, le drapeau a ainsi par exemple été signalé au Pérou.

Les plus lus

«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos
Face à la militarisation de l’Europe, Poutine promet une «réponse aux menaces»
Genève : une manifestation spontanée en soutien à la flottille pour Gaza
Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse
Quand le Premier ministre albanais se paie Trump devant Macron
«Daval, il est pas malin, j'aurais fait mieux que ça moi, on l'aurait jamais retrouvée»