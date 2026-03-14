Comment les Etats-Unis ont jadis perdu les faveurs de l'Iran par manque de clairvoyance

Comment l'admiration se transforme-t-elle en hostilité ? Pendant des décennies, les Etats-Unis ont été considérés en Iran comme un modèle de progrès et de modernité. Aujourd'hui, ils sont synonymes d'ingérence et de politique de puissance. Le tournant commence en 1953 avec un coup d'Etat.

Le shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, est assis entre le président John F. Kennedy et le vice-président Lyndon B. Johnson en avril 1962, alors qu'ils observent à travers des jumelles des manœuvres de débarquement naval au camp LeJeune en Caroline du Nord. Image : Keystone

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Pas le temps ? blue News résume pour toi La relation entre l'Iran et les Etats-Unis évolue en quelques décennies, passant de l'espoir à l'ennemi.

Avec la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne par le Premier ministre Mossadegh en 1951, un conflit national se transforme rapidement en une lutte de pouvoir géopolitique avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Le coup d'État de 1953, soutenu par la CIA et les services secrets britanniques, renverse Mossadegh et ramène le Shah au pouvoir - un traumatisme qui marque encore aujourd'hui la méfiance de nombreux Iraniens envers les États-Unis.

Après des décennies de règne autoritaire du Shah et un soutien étroit des Américains, la colère accumulée se déchaîne en 1979 avec l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran. Montre plus

En novembre 1979, des étudiants révolutionnaires prennent d'assaut l'ambassade américaine dans la capitale iranienne, Téhéran. 52 diplomates sont pris en otage. Pendant 444 jours.

Pour le monde, c'est un choc - et la rupture définitive entre l'Iran et les États-Unis. Mais pour les Iraniens, cette histoire commence bien avant 1979, lorsque les Etats-Unis étaient encore considérés comme un espoir en Iran.

Et elle mène à une question qui est au cœur de cette histoire: Comment les États-Unis d'Amérique sont-ils passés du statut d'État modèle à celui d'objet de haine?

L'Iran, enjeu des empires

Pour comprendre ce changement, il faut remonter loin dans le temps. Avant que Washington ne devienne un acteur politique en Iran, le pays d'Asie centrale est déjà fortement influencé par les puissances étrangères.

Au 19e siècle, la Perse - comme s'appelait encore l'Iran à l'époque - se retrouve prise dans l'étau géopolitique de deux empires. Dans le Grand Jeu, l'Empire britannique et la Russie tsariste se disputent l'influence et les voies commerciales.

Au début du 20e siècle, les Etats-Unis apparaissent d'abord aux Perses comme un contre-modèle aux ambitions coloniales de la Russie et de la Grande-Bretagne. Contrairement aux empires européens, ils ne disposent pas de colonies.

Lorsque le parlement iranien fait venir en 1911 l'expert financier américain Morgan Shuster pour réformer les finances publiques, cette image se confirme. Shuster s'oppose ouvertement aux pressions de la Russie et de la Grande-Bretagne, qui veulent garantir leurs privilèges en Iran. Bien que sa mission échoue, il devient un héros populaire à Téhéran - et renforce l'impression que les États-Unis pourraient être un partenaire pour un avenir indépendant.

Cette réputation reste intacte jusque dans les années 1940.

Des missionnaires américains gèrent des écoles et des hôpitaux, des conseillers aident à la mise en place d'institutions étatiques. Dans l'opinion publique iranienne, les Etats-Unis apparaissent comme une puissance bienveillante et relativement désintéressée.

Cette image ne durera pas.

L'ascension de Mohammad Mossadegh

Dans les conflits politiques de l'après-guerre, les relations entre l'Iran et les États-Unis commencent à changer radicalement.

Au cœur de cette évolution se trouve un homme qui, pour beaucoup d'Iraniens, fait encore aujourd'hui partie des figures les plus importantes de l'histoire moderne de l'Iran.

Il s'appelle Mohammad Mossadegh.

Ce politicien charismatique issu d'une vieille famille d'aristocrates perses deviendra plus tard Premier ministre iranien - et la figure symbolique d'un avenir démocratique potentiel pour le pays. Mais son ascension annonce un conflit qui va redéfinir fondamentalement les relations entre l'Iran et les États-Unis.

Mohammad Mossadegh passe d'ailleurs ses années d'études en Suisse. Il vit quatre ans à Neuchâtel et y obtient son doctorat en droit en 1914. Comme beaucoup de jeunes intellectuels de sa génération, il est fasciné par les idées politiques européennes.

Vers 1907 : une rare photographie du jeune Mohammad Mossadegh, ici âgé d'environ 25 ans, peu avant ses études à Paris et à Neuchâtel. Wikipedia

Le conflit pétrolier qui change tout

À la fin des années 1940, la question du pétrole devient le principal enjeu politique en Iran. La compagnie pétrolière britannique Anglo-Iranian Oil Company contrôle toute l'industrie pétrolière iranienne, tandis que l'État iranien ne reçoit qu'environ 20 pour cent des bénéfices.

L'un des critiques les plus virulents de ce système est Mohammad Mossadegh, désormais politicien nationaliste de l'opposition et député au Parlement de Téhéran. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'augmenter les recettes de l'Etat, mais de la souveraineté économique et politique de l'Iran.

Alors que le Premier ministre Ali Razmara met en garde contre les risques économiques qui menacent l'Iran sans l'accord dit Gass-Golshaiyan et que le pays n'est techniquement pas en mesure d'exploiter lui-même son industrie pétrolière, Mossadegh exige une solution radicale: la nationalisation complète.

Un assassinat - et une décision historique

En mars 1951, le conflit atteint son apogée dramatique. Mohammad Mossadegh déclare publiquement :

«Nous considérons comme illégitime un gouvernement qui s'engage dans une telle humiliation servile. Il n'y a pas d'autre voie que la nationalisation du pétrole».

Le même jour, le Premier ministre Ali Razmara est abattu par un assassin islamiste.

Quelques jours plus tard, le Parlement décide de nationaliser l'industrie pétrolière iranienne.

Un moment historique pour les Iraniens, un acte d'autodétermination nationale. Pour la Grande-Bretagne, un choc géopolitique.

L'Occident contre-attaque

Peu après, Mossadegh devient Premier ministre. Il lui incombe désormais d'imposer la nationalisation malgré l'opposition de Londres. La Grande-Bretagne réagit en se défendant durement. Les navires de guerre britanniques bloquent le golfe Persique, le pétrole iranien est boycotté au niveau international.

Septembre 1951 : des partisans en liesse portent le Premier ministre Mohammad Mossadegh sur leurs épaules sur la place du Majlis devant le bâtiment du Parlement à Téhéran. Il vient de réitérer sa demande de nationalisation de l'industrie pétrolière. AP

Avec de graves conséquences pour l'Iran: Comme une grande partie des recettes de l'Etat provient du pétrole, l'économie entre rapidement dans une crise grave.

La situation politique en Iran devient de plus en plus instable.

Le revirement de Washington

Aux États-Unis, le Premier ministre Mossadegh n'est tout d'abord pas considéré comme un adversaire. Au début des années 1950, le gouvernement du président Harry Truman tente même une médiation dans le conflit pétrolier entre Londres et Téhéran.

Mais avec la guerre froide, la perspective stratégique des États-Unis commence à changer. Washington craint de plus en plus que l'Iran ne soit déstabilisé politiquement - et ne tombe dans la sphère d'influence de l'Union soviétique.

Alors que la crise économique affaiblit le gouvernement de Mossadegh, le parti communiste Tudeh, notamment, soutient de plus en plus sa ligne de conduite. Parallèlement, de nombreux anciens alliés se détournent de lui - les élites conservatrices, une partie du clergé et les partis bourgeois.

Lorsque Dwight D. Eisenhower devient président en 1953, la politique américaine se déplace définitivement. Dans la logique de la guerre froide, Mossadegh apparaît de plus en plus à Washington comme un risque pour la stabilité de la région.

Pour les puissances occidentales, une autre option se profile alors à l'horizon: un changement de pouvoir politique à Téhéran.

Téhéran au bord de l'effondrement politique

Pour rester en mesure d'agir, Mossadegh se fait déléguer des pouvoirs étendus par le Parlement. Mais le conflit avec ses opposants ne cesse de s'aggraver.

Finalement, à l'été 1953, il décide de prendre une mesure drastique : un référendum sur la dissolution du Parlement iranien, qui bloque de plus en plus sa politique. Mossadegh veut ainsi forcer la tenue de nouvelles élections et s'assurer une plus grande marge de manœuvre dans le conflit avec la Grande-Bretagne.

En 1953, les Iraniens descendent dans la rue pour soutenir le Premier ministre Mohammad Mossadegh. Malgré un large soutien, des opérations secrètes anglo-américaines et une campagne anticommuniste conduisent à sa chute. Image : Imago

La dissolution crée un vide de pouvoir politique. C'est précisément ce vide qui devient décisif peu de temps après.

En effet, l'idée de renverser Mohammed Mossadegh mûrit à Washington et à Londres.

Le shah devient un personnage clé

Jusqu'à l'été 1953, le Shah est plutôt en marge de la lutte politique pour le pouvoir. Mohammad Reza Pahlavi est certes le chef de l'État, mais il agit avec retenue sur le plan politique.

Il devient néanmoins un personnage clé pour les adversaires de Mossadegh à l'étranger.

En effet, selon la constitution iranienne, seul le Shah peut renvoyer un Premier ministre et en nommer un nouveau. Avec sa signature, un changement de gouvernement pourrait être présenté comme un acte d'État formel. Sans elle, la chute de Mossadegh ressemblerait à un coup d'État ouvert.

C'est précisément là que les planifications de Washington et de Londres interviennent.

Les services secrets américains et britanniques soutiennent le shah. Par deux décrets, il doit destituer Mossadegh et nommer le général pro-occidental Fazlollah Zahedi au poste de Premier ministre.

Mais le chah hésite. Les Américains et les Britanniques craignent de plus en plus que leur plan n'échoue.

Le plan entre dans sa phase décisive

Dans la nuit du 15 au 16 août 1953, des unités de l'armée tentent d'arrêter Mohammed Mossadegh et de lui remettre un décret royal le destituant. Mais le Premier ministre est prévenu: le plan est découvert et plusieurs officiers sont arrêtés.

Le shah s'enfuit à Rome via Bagdad.

18 août 1953 : un paparazzo photographie le Shah de Perse pendant sa fuite à Rome en train d'acheter une raquette de tennis. Quatre jours plus tard seulement, il revient à Téhéran en tant que nouveau dirigeant. Photo : Imago

Pendant un moment, Mossadegh semble avoir gagné la bataille du pouvoir. Mais trois jours plus tard, le vent tourne.

La décision - réelle ou orchestrée ?

Le 19 août 1953, la situation dégénère à Téhéran : de grandes foules se rassemblent dans les rues. Les manifestants parcourent la ville, attaquent les rédactions et les bâtiments gouvernementaux. Des violences éclatent.

Au cours de la journée, une partie de l'armée s'oppose à Mossadegh. Des chars occupent des points stratégiques de la ville.

Le soir, le gouvernement de Mossadegh est renversé. Le shah Mohammad Reza Pahlavi rentre à Téhéran par retour du courrier et prend le pouvoir en Iran.

Une nouvelle phase politique commence - sous le règne du monarque.

Le moment qui détruit la confiance

Le coup d'État de 1953 marque une césure historique : pour de nombreux Iraniens, c'est le début d'une profonde méfiance envers les États-Unis.

A l'époque déjà, des rumeurs circulent à Téhéran sur l'implication de services secrets étrangers. Les observateurs parlent de manifestations organisées, de tracts et de troupes de voyous payés pour se mobiliser contre Mossadegh.

Dans un premier temps, il n'est pas possible de le prouver.

En 2000, un rapport interne de la CIA sur le renversement est divulgué. L'officier de renseignement Donald Wilber l'avait déjà rédigé en 1954, peu après l'opération. On y lit ce qui suit :

«Le coup d'État militaire qui a renversé Mossadegh et son gouvernement a été mené sous la direction de la CIA».

Cela confirme définitivement ce que de nombreuses personnes en Iran avaient déjà soupçonné en 1953. Pour de nombreux Iraniens, c'est le moment où l'image des États-Unis change radicalement, passant d'un État modèle admiré à une puissance prête à intervenir directement dans la politique du pays.

Pour l'historien irano-américain Ervand Abrahamian, ce renversement est l'une des interventions américaines les plus lourdes de conséquences au Proche-Orient: «il a renversé un gouvernement démocratiquement élu et endommagé durablement la confiance des Iraniens envers les Etats-Unis».

Le shah, partenaire de l'Amérique

Le retour du shah Mohammad Reza Pahlavi marque le début d'une nouvelle phase dans les relations entre l'Iran et les États-Unis.

Le monarque devient l'un des principaux alliés de Washington au Proche-Orient. Pour les Etats-Unis, l'Iran devient plus qu'un pays riche en pétrole : un avant-poste stratégique sur le flanc sud de l'Union soviétique - et un pilier central de la politique d'influence américaine dans la région.

1971 : le shah Mohammad Reza Pahlavi avec l'impératrice Farah Diba et le prince héritier Reza en grande tenue devant le trône. imago images/United Archives International

Le règne du shah est étroitement lié au soutien des États-Unis. L'aide américaine stabilise le régime sur le plan politique, économique et militaire. La CIA aide à la mise en place des services secrets SAVAK, qui traquent les opposants et assurent le pouvoir du monarque.

Sur le plan économique également, l'Iran reste étroitement lié à l'Occident. Après la chute de Mossadegh, un consortium international dirigé par des groupes pétroliers américains et britanniques prend le contrôle de l'industrie pétrolière iranienne. Certes, l'Etat iranien obtient à l'avenir une plus grande part des revenus - mais le contrôle stratégique reste en grande partie entre les mains des Occidentaux.

Dans la guerre froide, le Shah est bientôt considéré comme un partenaire fiable par Washington. Il doit assurer la stabilité comme une sorte de «gendarme du Golfe» et repousser l'influence soviétique.

Ce rôle se manifeste notamment dans la coopération militaire. Dans les années 1970, l'Iran achète des armes américaines dans des proportions gigantesques : avions de chasse, chars, missiles et systèmes radars ultramodernes. Un rapport du Congrès américain note que jusqu'en 1974, les exportations d'armement américain vers l'Iran s'élèvent à plus de 7,5 milliards de dollars - une somme énorme pour l'époque.

Pour Washington, ce réarmement fait partie de la stratégie d'endiguement de l'Union soviétique. Pour le Shah, c'est l'expression de sa volonté de faire de l'Iran une grande puissance régionale.

La colère croissante de l'Iran

Parallèlement, le monarque tente de moderniser son pays. En 1963, il lance la «révolution blanche», un programme de réformes comprenant des réformes agraires, des campagnes d'alphabétisation et l'introduction du droit de vote pour les femmes.

Le chah est acclamé sur la scène internationale. Mais dans son propre pays, le mécontentement grandit.

Alors que des milliards sont investis dans les armes, les projets de prestige et la modernisation rapide, de nombreux Iraniens font l'expérience d'un régime de plus en plus autoritaire. L'opposition est poursuivie par les services secrets SAVAK, la critique politique est à peine tolérée.

La distance entre le souverain et la population est particulièrement visible en 1971. Pour le 2500e anniversaire de la monarchie perse, le shah fait construire un gigantesque village de tentes près de Persépolis: Invités d'Etat du monde entier, grands chefs parisiens et défilés militaires grandioses célèbrent le passé prestigieux de la Perse.

13 octobre 1971 : lors des festivités du 2500e anniversaire de l'Empire perse, l'armée iranienne défile en tenue de guerrier historique devant des invités d'État du monde entier. Les historiens estiment le coût du spectacle à plus de 100 millions de dollars américains. KEYSTONE

Admiré au niveau international, le spectacle devient pour beaucoup en Iran le symbole d'une monarchie à la dérive.

La fête n'est pas le déclencheur de la révolution - mais elle condense un sentiment qui grandit au cours des années suivantes : le fait qu'un régime célèbre son propre pouvoir alors que le fossé avec la population ne cesse de se creuser.

Lorsque les problèmes économiques, la répression politique et les tensions sociales se conjuguent à la fin des années 1970, ce mécontentement se déchaîne.

La protestation contre le Shah se transforme en révolution.

Et pour de nombreux Iraniens, la colère n'est pas seulement dirigée contre le monarque - mais aussi contre la puissance qui l'a soutenu pendant des décennies: les Etats-Unis.

La rupture avec l'Amérique

Comme nous l'avons déjà mentionné au début, cette colère atteint un point culminant dramatique en novembre 1979: des étudiants révolutionnaires prennent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage des diplomates américains.

Pour une grande partie de l'opinion publique iranienne, l'ambassade est plus qu'un bâtiment diplomatique - elle devient le symbole de l'ingérence étrangère, du renversement de Mossadegh au soutien au Shah.

La révolution de 1979 ne met pas seulement fin au règne du monarque. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont également redéfinies en profondeur.

L'ayatollah Ruhollah Khomeini, un religieux chiite qui comptait déjà parmi les critiques les plus virulents du monarque dans les années 1960, prend la tête du pays. En raison de ses prêches d'opposition, il avait alors été contraint à l'exil - d'abord en Irak, puis en France.

A Washington, le gouvernement du président Jimmy Carter sous-estime la dynamique des événements. En 1978, la CIA conclut encore que l'Iran ne se trouve pas dans une situation révolutionnaire. Lorsque la monarchie s'effondre quelques mois plus tard, le gouvernement américain est pris au dépourvu.

Depuis son exil, Khomeini devient la figure emblématique de l'opposition. Lorsqu'il revient en Iran en février 1979, il est accueilli par des millions de personnes.

Février 1979, Paris : l'ayatollah Ruhollah Khomeini après 15 ans d'exil, juste avant son retour en Iran et la prise de pouvoir de la révolution islamique. La même année, le magazine Time l'élit "Homme de l'année". imago/ZUMA/Keystone

Khomeini donne une interprétation claire de la révolution : la chute du monarque n'est pas seulement une victoire sur une dictature, mais aussi sur un système d'influence étrangère qui existait depuis la chute de Mossadegh en 1953.

De nombreux Iraniens considèrent donc la révolution comme une réponse tardive au putsch de 1953.

Le spécialiste allemand du Proche-Orient Peter Scholl-Latour, qui a vécu la révolution de 1979 sur place et a rencontré Khomeiny, a plus tard qualifié la chute de Mossadegh de moment clé de l'histoire contemporaine iranienne.

Entre image de l'ennemi et fascination

Au cours des décennies suivantes, le conflit devient partie intégrante de l'identité politique de la République islamique.

«Mort à l'Amérique» fait partie des slogans rituels des manifestations d'État. Parallèlement, l'opposition à l'Occident marque également la politique étrangère du pays - du conflit nucléaire aux guerres par procuration au Proche-Orient.

Mais l'image des Etats-Unis en Iran est plus complexe que ne le laissent supposer les slogans. Beaucoup font la différence entre la politique américaine et la société américaine.

La culture, la technologie et les universités américaines continuent d'exercer un grand pouvoir d'attraction - en particulier sur les jeunes générations.

2026 : Le conflit s'envenime à nouveau

Avec l'escalade de fin février 2026, le conflit atteint une nouvelle dimension. La guerre de l'ombre entre les deux parties, qui dure depuis des décennies, apparaît au grand jour.

Pour de nombreux Iraniens, cette évolution apparaît comme une confirmation de l'expérience historique qui caractérise les relations avec l'Occident depuis 1953 : Que des puissances étrangères tentent de décider de l'avenir de leur pays. D'autres voient au contraire dans cette intervention une chance potentielle : ils espèrent que la pression extérieure pourrait affaiblir le régime de manière décisive - un espoir que l'on entend aussi bien en Iran même que dans une partie de la diaspora.

Dans le même temps, la crise montre à quel point l'avenir politique du pays est ouvert et incertain.

Le 8 mars, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné, a été élu nouveau guide suprême de l'Iran. L'homme de 56 ans devrait poursuivre la ligne dure de son père. Le président américain Donald Trump a déjà clairement fait savoir qu'il ne reconnaissait pas le nouveau dirigeant.

Un successeur politique acceptable pour l'Occident n'est pas en vue. Certains groupes en exil placent leurs espoirs dans le fils du dernier shah - mais en Iran même, son influence reste limitée.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.