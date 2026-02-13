Comment l'ombre d'Epstein a fait tomber l'une des juristes les plus puissantes

La juriste en chef de la banque d'investissement Goldman Sachs quitte son poste après la publication d'e-mails entre elle et Jeffrey Epstein. Réponses aux principales questions.

La juriste en chef de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, a démissionné. AP Photo/Charles Dharapak/Keystone (Archivbild)

Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi La juriste en chef de la célèbre banque d'investissement Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, a démissionné de son poste.

Ruemmler avait auparavant été mise sous pression parce que des documents récemment publiés suggéraient un lien étroit entre elle et Jeffrey Epstein.

Dans des e-mails, elle a appelé le défunt délinquant sexuel «oncle Jeffrey». Elle a en outre reçu des cadeaux coûteux de sa part. Montre plus

Kathryn Ruemmler a une carrière brillante derrière elle. Elle a travaillé à la Maison Blanche pour Barack Obama et a été juriste en chef chez Goldman Sachs.

Aujourd'hui, de nouveaux documents montrent l'étendue de ses contacts avec Jeffrey Epstein. Ruemmler démissionne alors. Qui est cette femme - et que contenaient ces e-mails ?

Que s'est-il passé ?

La juriste en chef Kathryn Ruemmler quittera Goldman Sachs le 30 juin, comme l'a confirmé l'établissement de crédit entre autres au Financial Times, au New York Times et au service financier Bloomberg.

Auparavant, la publication récente d'une grande quantité de documents d'Epstein avait révélé que les liens de Ruemmler avec ce dernier étaient bien plus étroits que ce qui était connu auparavant.

La démission de Ruemmler est à ce jour la plus importante dans le secteur financier. Le chef de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que Ruemmler allait «manquer», mais qu'il respectait sa décision et acceptait sa démission.

Qui est Kathryn Ruemmler ?

Kathy Ruemmler est née à Richland, dans l'État de Washington. Après une licence d'anglais, elle a obtenu un doctorat en droit au Georgetown University Law Center, où elle était également rédactrice en chef du Georgetown Law Journal.

Dès la fin de la vingtaine, elle a travaillé comme conseillère pour le président de l'époque, Bill Clinton, et s'est rapidement forgé une réputation de juriste perspicace. Entre 2001 et 2007, elle a travaillé comme procureur fédéral. Elle a occupé un poste de direction au sein de la task force Enron du ministère de la Justice et a plaidé dans le procès des anciens directeurs d'Enron Kenneth Lay et Jeffrey Skilling, qui ont tous deux été condamnés.

Sa carrière politique a commencé en 2009, lorsqu'elle a travaillé au ministère de la Justice pour l'administration de Barack Obama. Après avoir travaillé comme avocate, elle a finalement rejoint en 2020 le top management de la célèbre banque d'investissement Goldman Sachs, où elle a occupé le poste de juriste en chef.

En tant que jeune procureure, Kathryn Ruemmler - ici avec son collègue Sean Berkowitz - s'est attaquée au groupe énergétique Enron. AP Photo/Pat Sullivan/Keystone (Archivbild)

Que contenaient ces e-mails ?

Les e-mails échangés entre Kathryn Ruemmler et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein révèlent entre autres qu'elle le conseillait sur les questions médiatiques et recevait de lui des cadeaux coûteux. Pendant cette période, Ruemmler a travaillé comme avocate.

Ruemmler a eu de nombreux échanges avec Epstein entre 2014 et 2019 et apparaît dans environ 10'000 documents.

Avec les connaissances actuelles sur Epstein, les formulations des e-mails semblent déconcertantes. Ainsi, dans un courriel de décembre 2015, après qu'Epstein a réservé et payé leur voyage en première classe en Europe, Ruemmler écrit : «Je le vénère».

Et quelques mois seulement avant l'arrestation d'Epstein en 2019, la juriste de haut niveau a écrit : «Aujourd'hui, j'ai été totalement équipée par l'oncle Jeffrey ! Bottes Jeffrey, sac à main et montre !»

Comme le montrent également les e-mails, elle a conseillé Epstein sur la manière de répondre à une demande des médias datant de 2019 concernant le traitement juridique apparemment spécial qu'il avait reçu en raison de ses liens.

D'autres e-mails montrent qu'elle a demandé à Epstein de lui trouver un poste sur Facebook. En outre, elle lui a donné des conseils généraux sur la manière de réagir à la couverture médiatique de ses crimes.

Pourquoi démissionne-t-elle maintenant ?

Le Wall Street Journal a tout d'abord découvert dans les documents une indication selon laquelle Ruemmler faisait partie des personnes qui ont appelé Epstein immédiatement après son arrestation. Le journal se réfère à des notes manuscrites de collaborateurs du FBI. Celles-ci ont également été publiées par le ministère de la Justice.

Par la suite, Ruemmler a tenté à plusieurs reprises de se distancer de ces e-mails et autres documents. Interrogée à ce sujet, elle a également refusé de quitter son poste de direction.

«Je n'avais pas connaissance d'un comportement criminel persistant de sa part et je ne le connaissais pas comme le monstre qu'il s'est révélé être», déclarait-elle encore début février à l'agence de presse Reuters. Toutefois, Epstein avait déjà reconnu en 2008 avoir encouragé la prostitution d'une mineure, bien avant que Ruemmler ne travaille pour le magnat de la finance.

Au début, Goldman Sachs avait également nié que Kathryn Ruemmler puisse perdre son poste en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein.

Finalement, la pression est devenue trop forte. Ruemmler a déclaré au Financial Times : «J'en suis arrivée à la conclusion que l'attention des médias, qui se réfère à mon ancien travail d'avocate de la défense, devient une distraction».

