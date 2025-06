Comment Merz a surmonté l'épreuve du bureau ovale

On l'a vu à plusieurs reprises, les rencontres avec le président américain Trump dans le bureau ovale sont imprévisibles. Le nouveau chancelier allemand a passé l'épreuve du feu. Mais on ne sait pas encore si ce sera le début d'une amitié solide.

7 leçons à tirer de 17 heures à Washington - Gallery L'alchimie entre Trump et Merz est bonne. Photo: dpa Le conflit douanier et la diplomatie ukrainienne n'ont pas connu de progrès décisifs pendant la rencontre Merz-Trump. Photo: dpa Merz et Trump ont un lien - le chancelier allemand peut-il ainsi se glisser dans un rôle de leader pour l'Europe ? Photo: dpa 7 leçons à tirer de 17 heures à Washington - Gallery L'alchimie entre Trump et Merz est bonne. Photo: dpa Le conflit douanier et la diplomatie ukrainienne n'ont pas connu de progrès décisifs pendant la rencontre Merz-Trump. Photo: dpa Merz et Trump ont un lien - le chancelier allemand peut-il ainsi se glisser dans un rôle de leader pour l'Europe ? Photo: dpa

toko dpa

Pour le nouveau chancelier allemand, la visite chez le président américain était considérée comme un premier véritable test. Au cours des derniers mois, Donald Trump s'en est pris violemment à d'autres invités lors de rencontres dans le bureau ovale.

Ainsi, la rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky fin février s'est transformée en une humiliation devant l'opinion publique mondiale, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Trump a également fait défiler le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une rencontre dans son bureau et a tenté, à l'aide d'une vidéo, de donner du poids à ses accusations de «génocide» des paysans blancs.

Pas d'interprète

Mais la grande épreuve de force lors de la visite du chancelier allemand Friedrich Merz n'a pas eu lieu. Mieux: la rencontre s'est déroulée de manière étonnamment paisible et apparemment décontractée. Et ce, pour une raison simple: le président américain de 78 ans a fait un véritable un one-man-show de cette rencontre avec la presse dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Pendant ce temps, l'invité d'État Merz était assis dans un fauteuil devant la cheminée et a dû se contenter d'un rôle de figurant. Temps de parole de Trump: estimé à 98%, temps de parole de Merz: le reste, soit 2%. Pendant les 40 minutes de la rencontre, les questions se sont presque exclusivement adressées au président américain, Merz n'a été sollicité que deux ou trois fois.

Le chancelier s'est présenté à la Maison Blanche sans interprète, une marque de confiance. Merz s'était toutefois fait conseiller au préalable par plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement qui s'étaient déjà rendus chez Trump : Zelensky, Ramaphosa, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ou encore le président finlandais Alexander Stubb.

«L'important est toujours de ne pas parler trop longtemps»

Pas d'esclandre, pas d'escalade autour des critiques américaines sur l'état de la démocratie en Allemagne. Dans le cadre des usages diplomatiques normaux, le monologue de Trump aurait néanmoins été un affront pour l'invité d'Etat venu d'Allemagne. Merz semblait néanmoins prendre le flot de paroles de son hôte avec humour.

Le président sud-africain Ramaphosa arrive à la Maison Blanche Le président sud-africain Cyril Ramaphosa arrive à la Maison Blanche, cherchant à rétablir les liens avec Donald Trump et Elon Musk, avec en toile de fond les accusations américaines de "génocide" contre les fermiers sud-africains blancs. 22.05.2025

«Il est toujours important de ne pas parler trop longtemps, mais de parler brièvement et de le laisser parler». C'est avec cette devise que Merz a entamé ce qui est peut-être l'entretien le plus important de son jeune mandat. Et avec la résolution suivante: rester calme et aimable. Le chancelier s'y est tenu pendant 40 minutes et a même entendu quelques mots élogieux de la part du président.

«Un très grand représentant de l'Allemagne»

Merz est certes un interlocuteur difficile, a déclaré Trump. «Vous ne pensez pas que je devrais vous qualifier de facile, n'est-ce pas ?» a demandé Trump. Mais il a ensuite poursuivi en faisant l'éloge du chancelier: «C'est vraiment un grand représentant de l'Allemagne».

En outre, il y a même eu des éloges pour les efforts allemands dans le domaine de la défense, que Trump avait auparavant vivement critiqués. Et les accusations de hauts représentants du gouvernement américain selon lesquelles l'Allemagne restreignait la liberté d'expression et excluait des partis comme l'AfD n'ont pas été abordées. Merz s'était préparé à les rejeter.

«Je sais que vous dépensez maintenant plus d'argent pour la défense, pas mal plus d'argent, et c'est une chose positive», s'est félicité Trump. Avant d'ajouter: «Je pense que tout ce que nous voulons, c'est simplement une bonne relation».

Lors de la rencontre, Trump s'est montré particulièrement amical, a complimenté Merz pour son bon anglais et a largement laissé de côté d'éventuels sujets litigieux. Sur les sujets importants de la rencontre - comme l'Ukraine et les dépenses de défense - il a adopté un ton conciliant.

Le chancelier a remporté «une élection formidable», a déclaré le républicain. Le président américain, d'habitude très offensif et qui se distingue souvent par des provocations ou des commentaires désobligeants sur son interlocuteur, s'est montré particulièrement docile. Faisant référence au chef du Kremlin Vladimir Poutine, il a déclaré à un moment donné: «Je ne suis l'ami de personne». Puis il s'est tourné vers Merz d'un geste et a ajouté: «Nous sommes amis».

Merz s'est exprimé la plupart du temps dans la langue maternelle de Trump et n'a pas manqué, dans chacune de ses déclarations, d'exprimer le respect et la gratitude des Allemands envers les États-Unis. «Nous savons combien nous vous devons de remerciements», a-t-il déclaré. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le vice-président JD Vance, qui avait humilié le président ukrainien Volodymyr Selenskyj devant les caméras fin février et réclamé plus de gratitude de sa part, étaient assis sur le canapé d'en face. Face à l'invité allemand, Vance a désormais renoncé à de telles provocations.

Dans sa dernière intervention, Merz a qualifié Trump de «personnage clé dans le monde» pour mettre fin à la guerre en Ukraine - Trump a volontiers pris note de cet éloge, même s'il contenait l'attente des Européens de ne pas se retirer des négociations et de ne pas livrer l'Ukraine à la Russie.

Acte de naissance du grand-père de Trump

Le président aime le faste. Trump a décoré le bureau ovale, auparavant sobrement aménagé, d'une multitude de coupes, de sculptures et de médaillons dorés, afin de pouvoir accueillir ses invités d'État avec des paillettes en bonne et due forme, dans une pose quasi monarchique.

Merz avait adapté son cadeau d'invité pour Trump en conséquence, il l'a présenté dans un cadre doré: un fac-similé de l'acte de naissance du grand-père de Trump, né le 14 mars 1869 à Kallstadt, un village viticole de Rhénanie-Palatinat. Comme Merz, le grand-père de Trump s'appelait Friedrich à sa naissance. Plus tard, après son émigration aux États-Unis, il s'est appelé Frederick Trump.

Merz a présenté le cadeau dès le début. Le président américain a rétorqué: «C'est magnifique. Nous allons l'accrocher».

Ce cadeau était peut-être aussi une réparation tardive pour les moqueries de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. En 2019, lors d'une rencontre avec Trump, cette dernière avait éclaté de rire devant les caméras lorsque Trump avait évoqué ses origines allemandes.

Avec du matériel des agences de presse Dpa et Afp.