Comment ne jamais perdre la face ? Voici les règles sulfureuses de Trump

Dans son ouvrage Trump le pouvoir des mots, Décryptage d’une redoutable mécanique de persuasion de masse (Ed. First), Alain Bauer dissèque la manière de discourir du président américain. Pour blue News, le professeur émérite de criminologie au conservatoire national des Arts et Métiers revient sur son livre paru au début de l’année.

Dans son ouvrage, Alain Bauer met au jour la mécanique d’influence portée par le langage volontairement simpliste et brutal de Donald Trump. ats

Comment a germé l’idée de rédiger un livre sur la rhétorique de Donald Trump ?

«A force d’entendre de nombreux intervenants pratiquer la psychiatrie de plateaux télévisés à distance, je me suis interrogé sur la vraie nature de Donald Trump, si différent de celui que j’avais rencontré juste après les attentats de 2001. J’ai donc décidé de pratiquer la méthode scientifique issue notamment de la criminologie à partir des faits, donc des écrits de Donald Trump depuis sa page de publicité chèrement payée en 1987. Et de suivre le fil de ses expressions.»

Dans les années 1980-1990, Donald Trump utilisait un vocabulaire sophistiqué alors qu’aujourd’hui il emploie un vocabulaire simple et agressif. Comment s’est opérée cette transformation ?

«Ce n’est pas une transformation. Mais un langage double (pas un double langage) adapté à des catégories spécifiques d’interlocutrices et d’interlocuteurs modulant les mots, les expressions et les tonalités, en fonction du public concerné. Il y a plusieurs Trump au sein de Donald Trump. Ils coexistent.»

Quel rôle a joué l’avocat Roy Cohn auprès du président américain dans sa manière de discourir ?

«Avocat de son père, il est devenu son Mentor et a réussi à le préparer au grand bain de la politique en utilisant ce qu’il avait appris durant sa période de conseiller de Joseph McCarthy et de maîtrise des codes de la propagande. Cinq règles sont indispensables : Ne jamais s’excuser, toujours dire qu’on a gagné, saturer l’espace médiatique, s’appuyer sur un réseau puissant, toujours attaquer.»

«Donald Trump est un populiste qui parle au peuple» Alain Bauer Professeur émérite de criminologie au conservatoire national des Arts et Métiers

Dans quelle mesure Donald Trump a-t-il modifié les codes de la communication politique américaine ?

«Il a surtout importé la télé-réalité en politique. Son expérience de «The Apprentie» a complété une panoplie méthodique de contrôle de l’espace médiatique.»

Quelles sont les conséquences de cette «culture du langage ordurier en politique» ?

«Le langage est populaire, provocateur, digressif, parfois divaguant, souvent insultant. Il ressemble à une discussion de bistrot, entre «potes» et ouvre un chemin vers une part de l’éléctorat issu d’une Amérique, entre Bible Belt et Rust Belt qui ne veut pas mourir. Par ce biais, il devient audible dans un univers ou les responsables politiques avaient décidé d’ignorer cette population. Donald Trump est un populiste qui parle au peuple.»

Selon la journaliste et écrivaine américaine Anne Applebaum, Trump parle comme Hitler, Staline ou Poutine. Partagez-vous son point de vue ?

«La réduction ad Hitlerum, ad Stalinum ou ad Putinum, comme la psychiatrisation à distance évite surtout de comprendre pourquoi et comment fonctionne l’attrait vers Trump. Le sujet n’est pas là.»

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