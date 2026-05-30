Comment Poutine espère vaincre la mort

Pour beaucoup, l’obsession de Vladimir Poutine pour la vie éternelle relève de l’excentricité. Mais le maître du Kremlin, lui, prend le sujet très au sérieux: pour tenter de vaincre la mort, il mise sur la recherche et y consacre l’équivalent de 20 milliards de francs.

Vladimir Poutine a déclaré la guerre à la mortalité humaine. Archivbild: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Jan-Niklas Jäger / trad. Jan-Niklas Jäger

Pas le temps? blue News résume pour toi La Russie investit l'équivalent de plus de 20 milliards de francs dans la recherche qui doit permettre de ralentir le vieillissement humain.

Vladimir Poutine lui-même attache une grande importance à ce programme.

Face à Xi Jinping, il a évoqué le fait que les méthodes russes pourraient "peut-être même rendre les gens immortels".

La propre fille de Poutine fait partie des responsables des projets de recherche. Montre plus

Depuis l’attaque russe contre l’Ukraine, il s’est aliéné la quasi-totalité du monde occidental. L’opposition, il la maintient sous contrôle — par la force si nécessaire. Quiconque est susceptible de menacer son pouvoir au sein de l’appareil russe est neutralisé. Même parmi ses proches alliés, certains pourraient convoiter sa place. Bref, Vladimir Poutine compte de nombreux ennemis.

Mais l’adversaire que le maître du Kremlin semble redouter le plus ne siège ni à la tête d’un État ennemi, ni dans une prison russe, ni même au sein de son propre gouvernement. Car, comme tout un chacun, Vladimir Poutine doit affronter son ultime ennemi: la mortalité humaine.

En septembre 2025, un micro resté ouvert a capté une partie d’une conversation entre Poutine, le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Grâce aux avancées technologiques, les organes humains pourraient «être remplacés en continu, au point de rajeunir les individus, peut-être même de les rendre immortels», a déclaré le président russe, âgé de 73 ans, à son homologue chinois.

Poutine et Xi ont échangé leurs points de vue

«On dit que, dans l’avenir, vers la fin du millénaire, les humains vivront jusqu’à 150 ans», a répondu Xi, 72 ans, tandis que Kim, de trois décennies leur cadet, observait avec un sourire intérieur les dirigeants des deux pays qui assurent la survie de son régime, lors de cette rencontre à Pékin.

Pour beaucoup, cet échange illustrait à quel point les autocrates de ce monde semblent coupés des réalités. Des dirigeants fantasques, grisés par le pouvoir, rêvant de l’impossible.

Mais pour Vladimir Poutine, au moins, cette obsession est prise très au sérieux. Dans sa quête d’immortalité, le président russe a mobilisé les meilleurs chercheurs du pays, sous la supervision de proches de son entourage.

Des projets de recherche pour 20 milliards de francs

Le Kremlin investit l'équivalent de 20 milliards de francs dans des projets de recherche visant à prolonger la vie humaine.

Poutine a également plaidé à Pékin pour une augmentation des livraisons d'énergie en provenance de Russie. Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Parmi ces projets figure une nouvelle initiative dans le cadre de laquelle des chercheurs travaillent au développement d’une thérapie génique destinée à ralentir le vieillissement cellulaire. En avril 2026, le vice-ministre de la Recherche, Denis Sekirinski, a présenté ce traitement comme «l’une des méthodes les plus prometteuses dans la lutte contre le vieillissement».

Parmi les autres pistes explorées figure le «bioprinting», c’est-à-dire la fabrication artificielle d’organes humains destinés à la transplantation. C’est probablement à cette technologie que Poutine faisait référence lors de son échange avec Xi Jinping à Pékin.

Les chercheurs ambitionnent également de pouvoir, à l’avenir, imprimer des tissus humains à l’aide d’imprimantes 3D. L’objectif affiché du programme est clair: d’ici à 2030, les organes naturels devraient pouvoir être remplacés par des équivalents imprimés, jugés plus performants.

La lutte contre le vieillissement est une affaire de famille

Dans une déclaration au Wall Street Journal, le service de presse du Kremlin a indiqué que «ces projets sont soutenus par l’État et que de nombreux instituts scientifiques et de recherche y participent».

L’importance que Poutine accorde à ces projets se mesure aussi aux personnalités auxquelles il en a confié la direction: Mikhaïl Kovaltchouk, médecin de renom, et Maria Vorontsova, endocrinologue et fille du président russe. Kovaltchouk, en particulier, directeur de l’Institut Kourtchatov, est considéré comme l’un des principaux architectes de l’offensive russe en matière de rajeunissement.

Un autre pionnier dans ce domaine fut Vladimir Chawinson, gérontologue qui voyait dans un passage de la Bible la preuve que l’homme a été créé par Dieu pour vivre 120 ans.

Pour ses travaux en médecine, Chawinson a été décoré par Poutine de la plus haute distinction nationale. Il n’a toutefois pas atteint son objectif d’immortalité: il est mort en 2024, à l’âge de 77 ans.

Les experts sceptiques

Que cet objectif soit à portée de main grâce aux méthodes développées en Russie semble être une conviction partagée au Kremlin. Les observateurs internationaux expriment toutefois leurs doutes. Certes, des figures comme Kovaltchouk et Chawinson sont des scientifiques sérieux et reconnus. Mais leurs travaux n’ont, à ce jour, été publiés dans aucune revue scientifique à comité de lecture.

«S’il n’y a pas de publications, il n’y a pas de véritables résultats», estime également le scientifique Alexander Ostrowski, l’un des pionniers de la bio-impression, qui a quitté la Russie après l’invasion de l’Ukraine, dans une déclaration au Wall Street Journal.

Les rapports russes sur les progrès réalisés dans la lutte contre la mortalité pourraient donc, une fois encore, ne relever que d’une projection de puissance aux contours incertains.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.