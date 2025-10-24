Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

En l'espace de quelques jours, le ton de Donald Trump vis-à-vis de Moscou a radicalement changé. Après une conversation téléphonique jugée "positive" avec Vladimir Poutine, le président américain a d'abord prévu un sommet à Budapest - pour imposer peu après les sanctions les plus sévères de son second mandat jusqu'à présent.

Il était prévu que les deux chefs d'Etat se rencontrent à Budapest dans quelques semaines (archives). Keystone

Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Trump voulait organiser un sommet à Budapest après une conversation téléphonique avec Poutine - cinq jours plus tard, il a annulé la rencontre.

Au lieu de cela, le président a imposé de nouvelles sanctions contre les plus grands groupes pétroliers de Russie, Rosneft et Lukoil.

La raison en était le refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu ou des concessions dans la guerre en Ukraine. Montre plus

Ce qui avait commencé comme un rapprochement diplomatique s'est terminé par une mesure punitive abrupte : après un long entretien avec le président russe Vladimir Poutine, Donald Trump s'est montré convaincu que les choses avaient bougé dans le conflit ukrainien - à tel point qu'il a annoncé sans plus attendre un sommet de paix à Budapest. Mais cinq jours plus tard seulement, le projet était abandonné. A la place, Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, qu'il a lui-même qualifiées de "retardées".

"Cela ne semblait tout simplement pas correct", a expliqué Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "J'ai eu le sentiment que nous n'arriverions pas au point où nous devons arriver. J'ai donc annulé".

Trump n'est pas satisfait de Vladimir Poutine. KEYSTONE

Selon les informations de CNN, il est rapidement apparu à la Maison Blanche que la position de Poutine n'avait guère changé depuis la dernière rencontre entre les deux chefs d'Etat - sur une base américaine en Alaska. Le chef du Kremlin a continué à exiger des cessions territoriales étendues de la part de Kiev et a rejeté un cessez-le-feu immédiat.

Désenchantement après les exigences rigides de Poutine

Alors que Trump misait au début sur des discussions personnelles, la déception a grandi face à la poursuite des attaques de la Russie contre des cibles civiles. "Chaque fois que je parle à Vladimir, ce sont de bonnes discussions - mais elles ne mènent à rien", a déploré le président.

Après une rencontre tendue avec le président ukrainien Volodymyr Selenskyj à Washington, au cours de laquelle il a été question d'éventuelles concessions terrestres, Trump est devenu de plus en plus convaincu que Poutine joue la montre.

Le tournant a été pris lors d'un entretien entre le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Les Américains ont constaté que la ligne de Moscou n'avait pas bougé d'un iota. Le sommet de Budapest prévu a été annulé - "ce serait une perte de temps", aurait dit Trump.

Le président a ensuite donné son feu vert à des sanctions contre Rosneft et Lukoil, les plus grands groupes pétroliers de Russie - une mesure que le secrétaire au Trésor Scott Bessent réclamait depuis des mois. Le paquet de sanctions a été élaboré en un temps record et publié le jour même.

Des sanctions plutôt qu'une diplomatie de sommet

Lors de la rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte dans le bureau ovale, Trump a déclaré: "Ce sont des mesures très importantes - contre leurs deux principales entreprises pétrolières. Nous espérons qu'elles ne seront pas nécessaires longtemps. Nous voulons que cette guerre se termine".

Même à la Maison Blanche, cette mesure a surpris. Selon les recherches de CNN, les conseillers de Trump rapportent que le président a réagi de manière de plus en plus frustrée au cours des dernières semaines, car il ne voyait pas de progrès tangibles malgré des discussions directes avec Poutine.

Sur le plan de la politique intérieure, Trump était également sous pression : des républicains comme Lindsey Graham et John Thune l'ont poussé à agir plus durement contre Moscou. Une attaque russe contre une crèche à Kharkiv a finalement fait pencher la balance, dit-on dans les milieux gouvernementaux.

Trump lui-même aurait vu dans le succès de sa politique au Proche-Orient - notamment la trêve à Gaza - la preuve que la fermeté donne des résultats. Il veut désormais appliquer la même approche à l'égard de Moscou.

"Nous avons attendu longtemps. Il était temps maintenant", a déclaré Trump après l'annonce.

Reste à savoir si ce changement de cap sera durable. De la Maison Blanche, on dit qu'une rencontre avec Poutine n'est pas exclue "si les conditions sont réunies".

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.