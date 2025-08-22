Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin

Bien qu’un fossé sépare la Russie et les États-Unis sur les garanties de sécurité occidentales accordées à Kiev, Donald Trump affirme que Moscou montre des signes de mouvement. Pour Vladimir Poutine, cela pourrait devenir problématique.

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à "se soustraire" à une rencontre destinée à trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe. 22.08.2025

Philipp Dahm Philipp Dahm

Il était «étrange» d'observer le sommet en Alaska suivi de la réunion sur l’Ukraine à la Maison-Blanche, estime l'expert militaire danois Anders Puck Nielsen. S’agissant des objectifs de guerre, il constate qu’«il est assez clair qu’aucune des deux parties n’a véritablement changé de position.»

Donald Trump semble convaincu que des progrès sont en cours et que Kiev et Moscou s’orientent vers un compromis. Mais Anders Puck Nielsen s’interroge: s’agit-il d’une stratégie délibérée du président, d’un malentendu sur la réalité du conflit, ou fait-il simplement semblant?

Cela se reflète notamment dans la discussion sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine: Trump a affirmé que Vladimir Poutine avait donné son feu vert. «La réalité, c’est que Poutine n’a jamais dit cela», rectifie le vétéran. Le président russe aurait peut-être consenti à quelque chose qui y ressemble — comme de simples «promesses de sécurité».

«Les pays occidentaux doivent abandonner l'Europe de l'Est à la Russie».

Poutine n’a «jamais accepté» la présence de soldats de l’OTAN en Ukraine, a également rappelé le ministère des Affaires étrangères russe. «Mais tout cela est éclipsé par le fait que Trump continue d’en parler», déplore-t-on à Moscou.

Tout n'est qu'un malentendu ? Vladimir Poutine (à gauche) et Donald Trump (au centre) en discussion le 15 août à Anchorage en Alaska. Image : Keystone

Les déclarations de Poutine, qui insiste sur la nécessité de s’attaquer aux «causes fondamentales» du conflit avant d’envisager une fin de la guerre, montrent que le Kremlin reste en désaccord. Selon Nielsen, le président russe fait référence à la «présence occidentale en Europe de l’Est». «Ce qu’il veut vraiment dire, c’est que les pays occidentaux doivent renoncer à leur influence en Europe de l’Est au profit de la Russie». La vraie question, selon lui, est jusqu’où cette mainmise doit s’étendre. En tout cas, aux yeux des Russes, l’Ukraine demeure clairement dans la sphère d’influence de Moscou.

Selon l’expert de 45 ans, les présidents russe et américain ne communiquent pas directement. C’est sans doute pour cela que Trump affirme soudain que Poutine accepte des garanties de sécurité et souhaite rencontrer Zelenskyj. «Ces deux affirmations sont extrêmement improbables», juge le Danois.

Trump «fait pression sur Poutine»

Si le chef du Kremlin rencontrait le président ukrainien, cela placerait Volodymyr Zelensky sur un pied d’égalité avec Poutine, ce que Moscou refuse catégoriquement. Mais le fait que Trump s’avance ainsi pourrait compliquer la situation pour la Russie: «Il pourrait être très difficile de revenir sur ces déclarations ou de les corriger par la suite», prévient-on.

Le débat autour des garanties de sécurité, non souhaité par le Kremlin, ainsi que l’attention croissante du public sur ce sujet, compliquent la sortie de Moscou de cette affaire. «Ce qui se passe est en réalité important, car cela met une pression accrue sur Poutine pour qu’il réponde à ces questions», explique Nielsen.

Parallèlement, l’Europe débat désormais sur le nombre de troupes à déployer pour le maintien de la paix, ainsi que sur leur répartition. Le résultat est un tableau très diversifié de la situation. En voici un aperçu:

L'Allemagne hésite

En Allemagne, la participation de la Bundeswehr au maintien de la paix suscite un débat. Le chancelier Friedrich Merz (CDU) a affirmé à Washington que la répartition des garanties de sécurité, ainsi que leur ampleur, doivent être discutées entre les partenaires européens et le gouvernement américain.

L'armée allemande lors de la manœuvre Grand Quadriga en mai 2024 près de Vilnius : l'Allemagne ayant déployé une force de 5000 personnes en Lituanie, l'armée est relativement chargée. Image : Keystone

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s’est montré plus réservé quant à l’envoi éventuel de soldats. Lors d’une visite à Tokyo, il a souligné qu’aucun accord n’avait encore été conclu avec les autres États européens concernant le déploiement de troupes dans le cadre des garanties de sécurité pour une solution de paix.

Dans le podcast Table.Today, Wadephul avait estimé qu’un déploiement de soldats allemands en Ukraine serait «probablement trop exigeant pour l’Allemagne». Il a qualifié cette perspective de «question lointaine», repoussant ainsi ce sujet délicat aux calendes grecques.

La Pologne fait marche arrière

Le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, refuse catégoriquement l’envoi de troupes polonaises en Ukraine. « Nous n’enverrons pas de soldats polonais en Ukraine. Cette position du gouvernement ne date pas d’une semaine, mais de plusieurs mois », a déclaré le ministre.

Varsovie sécurise déjà le flanc est de l’OTAN avec 5 000 à 6 000 soldats, a accueilli un million de réfugiés et livré des centaines de chars, avions de combat et autres armes à Kiev. « Les troupes britanniques et françaises, qui coordonnent la coalition de volontaires, reconnaissent clairement le rôle de la Pologne », a-t-il ajouté.

Italie : des troupes, oui, mais ...

Giorgia Meloni s’est exprimée auprès de Bloomberg sur cette question, évoquant une troisième option : si la Russie attaquait de nouveau l’Ukraine après un accord de paix, les alliés de Kiev devraient décider en moins de 24 heures s’ils interviennent.

Mais cette aide ne serait pas forcément militaire : en plus du soutien à la défense, un appui économique à Kiev ou des sanctions contre Moscou pourraient également être envisagés.

La France et la Grande-Bretagne prennent les devants

Le président français Emmanuel Macron a évoqué deux garanties de sécurité pour préserver la paix en Ukraine : en plus d’une armée ukrainienne renforcée, des troupes de réassurance doivent être déployées sur terre, en mer et dans les airs.

Paris et Londres prendraient les devants sur cette question: Macron a déjà évoqué en mars un déploiement de forces de maintien de la paix françaises et britanniques. En avril, Keir Starmer a inscrit le sujet à l’ordre du jour. Selon The Independent, le Premier ministre serait désormais prêt à passer des paroles aux actes.

La Suède veut aider

La Suède se dit prête à contribuer à la paix en assurant la surveillance de l’espace aérien et maritime. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson à la radio Sveriges Radio.

Il ne s’agit pas de déployer massivement des troupes étrangères en Ukraine, mais plutôt de garantir que «l’Ukraine puisse assumer de manière crédible la responsabilité de son territoire, afin que la Russie ne tente pas de reprendre le contrôle», a expliqué Kristersson.

La contribution suédoise, en cas d’accord de paix entre l’Ukraine et la Russie, devra être sécurisée et claire, afin que tous sachent «à quoi s’en tenir», a précisé Kristersson. La Suède, qui a rejoint l’OTAN en mars 2024, est le plus récent membre de l’Alliance.

Ecrit avec du matériel d'agence.

