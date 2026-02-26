Comment une influenceuse de droite sème le chaos au sein de la base de Trump

Une série de vidéos secoue le camp MAGA de Donald Trump : en critiquant la veuve de Charlie Kirk, l’influenceuse d’extrême droite Candace Owens pousse les conservateurs au bord de l’autodestruction.

L'influenceuse de droite Candace Owens prend plaisir à la provocation et s'attaque frontalement à Erika Kirk, ce qui n'est pas du tout apprécié dans le camp MAGA. Dominic Gwinn/ZUMA Press Wire/dpa

Andreas Fischer

L’activiste américaine de droite Candace Owens passe de nouveau à l’attaque, cette fois contre l’organisation qui l’a autrefois propulsée. Sa nouvelle série de vidéos, Bride of Charlie, cible Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, assassiné en septembre. Devenue entre-temps à la tête du mouvement conservateur Turning Point USA et une figure appréciée des républicains, Erika Kirk divise désormais le camp MAGA sous le feu des provocations d’Owens.

We’ll be back on Wednesday. pic.twitter.com/xCUfpQAmGG — Candace Owens (@RealCandaceO) February 23, 2026

Owens a annoncé un «projet d'enquête», qui s’est rapidement transformé en véritable incendie au sein du camp MAGA. L’influenceuse de droite et théoricienne du complot très en vue aux États-Unis vise ainsi le cœur du mouvement qui l’a autrefois propulsée, note le Washington Post. Selon The Daily Beast, « MAGA se mange maintenant lui-même ».

De quoi s'agit-il?

Candace Owens promet de dévoiler avec sa série des «secrets» du passé d'Erika Kirk. Ceux-ci seraient pertinents pour son rôle à la tête de «Turning Point USA».

Après tout, «une jeune femme sans aucune qualification professionnelle a été nommée à la tête d'une organisation caritative qui a récolté plus de 250 millions de dollars l'année dernière». La bande-annonce suggère des liens avec un projet d'aide roumain et effleure ainsi un vieux récit de conspiration, déjà réfuté, sur un prétendu trafic d'êtres humains.

Le premier épisode ne fournit toutefois aucune preuve concrète. Au lieu de cela, Owens lit une lettre qui attribue à Erika Kirk des traits psychopathiques et démonte son arbre généalogique devant la caméra.

Qui est Candace Owens?

Owens n'est pas une inconnue dans le domaine de la provocation. Depuis des années, elle cultive l'image de l'intransigeante «Truth-Tellerin» : ses tasses de merchandising portent des inscriptions telles que «Conspiracy Girlie» («fille du complot») ou «We don't know-know, but we know» («On ne sait pas exactement, mais on sait»).

Pendant le premier mandat de Donald Trump, elle a elle-même travaillé pour «Turning Point USA» en tant que directrice de la communication. Durant cette période, elle est devenue l'un des soutiens noirs les plus en vue du président.

Elle a récemment fait les gros titres internationaux en avançant des affirmations étranges sur Brigitte Macron, l’épouse du président français Emmanuel Macron : Owens a insinué qu’elle serait un homme, sans apporter la moindre preuve. Le couple présidentiel a réagi juridiquement, mais Owens continue de maintenir ses accusations.

La chercheuse en médias Renée DiResta de l'université de Georgetown explique dans le «Washington Post» qu'Owens est passée maître dans l'art de placer des allusions plutôt que des faits vérifiables. Et juste assez pour que sa communauté ait l'impression d'être initiée.

Des critique virulente

Avec son attaque contre Erika Kirk, Owens pourrait toutefois avoir sous-estimé la réaction. Avant même la mise en ligne du premier épisode de Bride of Charlie, elle a été confrontée à un vent contraire massif. L’éminent podcasteur de droite Ben Shapiro a qualifié Owens de «evil, twisted human being», une « personne mauvaise et tordue ». Le commentateur conservateur Dan Bongino a quant à lui déclaré que si cela représentait le mouvement conservateur, il ne voulait «pas en faire partie».

Pure, unadulterated, fucking evil. Who in God's name would put a woman whose husband was brutally assassinated in front of the entire world through this?



I am so upset by this, I am just so deeply sorry Erika and her family have to be put through this. https://t.co/RutcKHVSUQ — Meghan McCain (@MeghanMcCain) February 24, 2026

Au cœur de l’indignation : Owens attaque la veuve d’un espoir conservateur assassiné, alors que Donald Trump lui rendait hommage dans son discours sur l’état de l’Union. Pour de nombreux conservateurs, elle franchit une ligne morale.

Owens a de nombreux soutiens

Parallèlement, Owens peut compter sur un suivi en ligne loyal. Sur YouTube et Instagram, elle compte environ six millions de followers, plus que bien d'autres commentateurs de droite célèbres.

Pour ses partisans, Owens est la seule à oser poser des «questions gênantes». Dans l’économie numérique de l’indignation, même la colère peut devenir un moteur d’audience. «On peut tout à fait construire une audience en se mettant les gens à dos», explique Casey Fiesler, spécialiste des sciences de l’information. Pas surprenant que le premier épisode du documentaire controversé d’Owens sur Kirk ait dépassé le million de vues en quelques heures.

Pourquoi Owens divise-t-elle autant?

Le conflit secoue le mouvement conservateur à un moment délicat. Après le meurtre de Charlie Kirk l’an dernier, différents courants s’affrontent pour imposer leur interprétation. Dans ce contexte, des acteurs institutionnels comme Turning Point USA se heurtent à une alliance informelle d’influenceurs de droite, qui se considèrent trahis par les «conservateurs de l’establishment .

L’attaque d’Owens accentue cette fracture. Elle ne remet pas seulement en cause les compétences d’Erika Kirk, mais, par ricochet, l’intégrité d’une organisation qui façonne l’identité de nombreux jeunes conservateurs. Alors que Trump appelle ostensiblement à l’unité, des influenceurs comme Owens alimentent la polarisation. Un schéma se dessine : là où les adversaires libéraux incarnaient autrefois l’ennemi, la menace vient désormais de l’intérieur.

A qui profitent les provocations d'Owens ?

A court terme, Owens elle-même devrait profiter de la guerre des tranchées actuelle: plus de clics, plus d'abonnements, plus de visibilité. Mais à long terme, la dispute pourrait saper la confiance dans les institutions conservatrices.

Lorsque chaque leader peut devenir la cible d’une campagne de diffamation à grande échelle, un climat de suspicion permanente s’installe. Le mouvement MAGA de Donald Trump livre, en tout cas, sa bataille culturelle la plus violente contre lui-même.

