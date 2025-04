Un homme de 76 ans a été interpellé mardi en région parisienne pour avoir menacé de mort la présidente du tribunal au procès de Marine Le Pen, a indiqué le parquet de Bobigny.

Keystone-SDA, ats,afp ATS

«Sur son compte X, il avait publié les propos suivants: 'ce que mérite cette salope' associée à la photographie d'une guillotine» après l'énoncé du jugement, a précisé le parquet. Il a été placé en garde à vue pour «menaces de mort à l'encontre d'un magistrat» et «outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions».

La cheffe de file de l'extrême droite française a été condamnée le 31 mars à quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique, une amende de 100'000 euros et une inéligibilité immédiate de cinq ans qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027.

Le tribunal a estimé qu'elle était au «coeur» du système de détournements de fonds publics mis en place pour payer des salariés du Rassemblement national (RN) avec l'argent du Parlement européen, à hauteur de 4 millions d'euros, entre 2004 et 2016. Au total 24 personnes ont été condamnées dans ce dossier, en plus du parti.

Depuis le délibéré, les juges ayant rendu la décision, notamment la présidente de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, sont la cible de menaces très virulentes ayant mené au placement sous protection policière de cette dernière. La magistrate bénéficie notamment de patrouilles renforcées et rondes régulières autour de son domicile.

L'enquête sur ces menaces porte sur «des propos publiés sur les réseaux sociaux», d'après le parquet de Bobigny, susceptibles de relever de différentes qualifications pénales: cyberharcèlement, menaces de mort, injures publiques et divulgation d'informations personnelles exposant à un risque d'atteinte à la personne ou au bien. Le tout avec la circonstance aggravante que les victimes sont dépositaires de l'autorité publique.

Une autre enquête avait été ouverte en début d'année après des menaces de mort postées sur le site d'extrême droite Riposte Laïque, après les réquisitions du ministère public. Ces menaces concernaient la magistrate ayant présidé l'audience et les deux procureurs ayant requis contre les prévenus, dont Marine Le Pen. Cinq mis en cause ont été identifiés et seront auditionnés lors de leur convocation.