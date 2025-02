Un responsable du Hamas a indiqué vendredi que le corps de l'otage censé être celui de Shiri Bibas rendu la veille à Israël pourrait avoir été «mélangé par erreur avec d'autres sous les décombres» dans la bande de Gaza.

Des militants du Hamas prennent des photos alors que des combattants palestiniens masqués portent l'un des cercueils lors de la remise des corps de quatre otages israéliens à la Croix-Rouge à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 20 février 2025.

Barman Nicolas

«Il est probable que le corps de Mme Bibas ait été mélangé par erreur avec d'autres sous les décombres», a déclaré ce responsable qui n'a pas souhaité être nommé, ajoutant que le mouvement islamiste palestinien enquêtait sur ces faits.

Cette déclaration intervient après celle un peu plus tôt dans la matinée du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, selon laquelle le corps d'une femme de Gaza a été rendu à Israël à la place de celui de Shiri Bibas.

Un symbole de l'effroi

Le Hamas a restitué jeudi quatre corps d'otages enlevés lors de son attaque sans précédent le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre contre le mouvement islamiste palestinien.

L'enlèvement de Shiri Bibas, 34 ans, et de ses deux garçonnets Ariel et Kfir alors âgés respectivement de quatre ans et huit mois et demi devant leur maison à la lisière de la bande de Gaza, avaient fait le tour du monde. Ils sont devenus le symbole de l'effroi qui a saisi Israël ce jour-là.

Une mise en scène choc: Le Hamas provoque une vague d’indignation Lors d’une mise en scène choquante à Khan Younès, des combattants palestiniens cagoulés ont exposé quatre cercueils d’otages israéliens sous un portrait de Netanyahu grimé en vampire. L’ONU dénonce un acte « abject et cruel ». 20.02.2025

Le responsable du Hamas a déclaré que le mouvement avait informé les médiateurs en novembre 2023 qu'il était prêt à remettre les corps des trois membres de la famille Bibas.

«Les médiateurs ont été informés à l'époque et cela a également été annoncé dans une déclaration quand la famille Bibas a été tuée avec ses ravisseurs lors d'une frappe aérienne israélienne», a affirmé le responsable.

«Le Hamas avait proposé de remettre les corps en novembre 2023, mais (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu avait refusé à l'époque».

«Tués en captivité et non pas des bombardements»

Des dirigeant israéliens ont rejeté à plusieurs reprises ces affirmations du Hamas et, vendredi, M. Netanyahu a réaffirmé dans un communiqué que les tests médico-légaux avaient permis de déterminer que les enfants Bibas avaient été «violemment tués en captivité par le Hamas et non pas par des bombardements de Tsahal (l'armée israélienne)».

La dépouille du quatrième otage restitué jeudi est celle d'un octogénaire israélien.