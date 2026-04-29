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Action militaire en Iran «Conséquences dommageables»: la mise en garde de Poutine à Trump

Valérie Passello

29.4.2026

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde mercredi son homologue américain Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique.

La Russie est «fermement déterminée à apporter toute l'aide possible aux efforts diplomatiques» concernant la guerre au Moyen-Orient, a déclaré a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine.
La Russie est «fermement déterminée à apporter toute l'aide possible aux efforts diplomatiques» concernant la guerre au Moyen-Orient, a déclaré a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine.
KEYSTONE

Agence France-Presse

29.04.2026, 23:01

29.04.2026, 23:02

Lors d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants, M. Poutine a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.

«Vladimir Poutine considère que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran est la bonne, car elle devrait donner une chance aux négociations et, globalement, contribuer à stabiliser la situation», a-t-il ajouté, précisant que les deux dirigeants avaient principalement évoqué la guerre au Moyen-Orient.

Et d'assurer que la Russie est «fermement déterminée à apporter toute l'aide possible aux efforts diplomatiques» concernant la guerre au Moyen-Orient.

Cet appel entre les deux dirigeants — le deuxième en deux mois — a duré plus d'une heure et demie et a été «franc et professionnel», a encore dit M. Ouchakov aux journalistes, dont ceux de l'AFP, lors d'un point téléphonique.

Cessez-le-feu en Ukraine

De son côté, Donald Trump a dit avoir eu un «très bon» échange avec son homologue russe, indiquant avoir plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine.

Contrairement à ce qu'affirme le Kremlin, le président américain a assuré que la conversation avait porté surtout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entrée dans sa cinquième année. «A la demande de Trump, Vladimir Poutine a décrit la situation actuelle le long de la ligne de front, où nos troupes conservent l'initiative stratégique et repoussent les positions de l'ennemi», a indiqué Iouri Ouchakov.

«Vladimir Poutine et Donald Trump ont tous deux exprimé, pour l'essentiel, des évaluations similaires du comportement du régime de Kiev dirigé par (le président Volodymyr) Zelensky, qui, encouragé et soutenu par les Européens, poursuit une politique de prolongation du conflit», a-t-il poursuivi.

M. Poutine a lancé les troupes russes contre l'Ukraine le 24 février 2022, ravivant un conflit qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts selon les sources, détruit des villes entières et contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers.

Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, a indiqué le Kremlin, assurant que Donald Trump approuvait cette initiative.

Le 9 mai est commémoré chaque année par de grandes démonstrations de force à travers la Russie. Mais les célébrations seront réduites par mesure de sécurité cette année, compte tenu de la menace de frappes ukrainiennes, avait indiqué le Kremlin plus tôt mercredi.

Depuis 2023, l'Ukraine fête, elle, la victoire de 1945 le 8 mai, comme les pays occidentaux.

bur-hdy/liu

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