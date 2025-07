La construction d'un méga-barrage controversé sur un fleuve traversant le Tibet et l'Inde a commencé, ont annoncé samedi les médias d'Etat chinois. Le Premier ministre Li Qiang assisté à la cérémonie d'inauguration.

Le barrage des Trois Gorges en Chine, le plus long du monde. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En décembre, la Chine a annoncé le projet sur le fleuve – connu sous le nom de Yarlung Tsangpo au Tibet et de Brahmapoutre en Inde – en le liant aux objectifs de neutralité carbone de Pékin et aux objectifs économiques dans la région du Tibet.

Une fois construit, ce barrage va surpasser en importance celui des Trois Gorges – sur le fleuve Yangtze, dans le centre de la Chine, qui bat aujourd'hui tous les records -, et aura potentiellement un impact important pour des millions de personnes vivant en aval, en Inde et au Bangladesh.

L'Inde a indiqué en janvier avoir fait part à la Chine de ses inquiétudes concernant ce projet et qu'elle allait «surveiller la situation et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts».

Le ministère indien des Affaires étrangères avait alors dit que la Chine avait été invitée à veiller à ce que les intérêts des Etats situés en aval du Brahmapoutre ne soient pas lésés par les activités menées dans les régions en amont.

Pas d'impact négatif

En décembre, le ministère chinois des Affaires étrangères avait assuré que le projet n'aurait aucun «impact négatif» en aval et promis de «maintenir la communication avec les pays riverains».

Le projet prévoit la construction de cinq centrales hydroélectriques, pour un investissement total estimé à environ 167,1 milliards de dollars – soit environ 143,6 milliards d'euros -, a indiqué samedi l'agence de presse Xinhua.

«L'électricité produite sera principalement fournie à d'autres régions pour être consommée, tout en répondant aux besoins locaux en électricité au Tibet, a ajouté l'agence.

Outre les préoccupations en aval, les écologistes ont également mis en garde contre l'impact irréversible de ces mégaprojets sur le plateau tibétain, une région écologiquement sensible.

L'Inde et la Chine, voisines et puissances asiatiques rivales, partagent des milliers de kilomètres de frontières contestées, où des dizaines de milliers de soldats sont postés de part et d'autre.