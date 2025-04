La Russie et la Corée du Nord ont donné mercredi le coup d'envoi de la construction du premier pont routier entre ces deux pays alliés. Un nouveau signe du renforcement des relations stratégiques entre Moscou et Pyongyang.

Le pont est un nouveau signe du renforcement des relations stratégiques entre Moscou et Pyongyang. (image prétexte) IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

L'importance de ce projet «va bien au-delà d'une simple tâche d'ingénierie», a assuré le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, lors d'une cérémonie du lancement de la construction du pont à laquelle il a participé par visioconférence avec son homologue nord-coréen Pak Thae-song.

«Il symbolise notre aspiration commune à renforcer les relations amicales et de bon voisinage», a souligné M. Michoustine, en saluant «la création d'une base solide pour une coopération plus étroite» entre les peuples russe et nord-coréen.

Soldats nord-coréens

La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération, notamment militaire, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine lancée en 2022.

Tous deux lourdement sanctionnés par les Occidentaux, ces deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une rare visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier.

Après des mois de silence, Moscou a récemment reconnu la participation d'un contingent de soldats nord-coréens aux combats contre l'armée ukrainienne dans la région russe frontalière de Koursk.

Jusqu'ici, la Russie et la Corée du Nord n'étaient reliées que par un pont ferroviaire.

«Une nouvelle voie (...) va permettre aux entrepreneurs d'augmenter de manière significative le volume de transport (des marchandises) et de réduire les couts de transport», a affirmé M. Michoustine. «Et, bien sûr, de bonnes perspectives s'ouvriront pour le tourisme».

Le gouverneur de la région de Primorié, dans l'Extrême-Orient russe, Oleg Kojemiako, qui a assisté à la cérémonie, a dit espérer que ce pont, censé être construit à côté du pont ferroviaire actuel, «permettra d'élever nos liens économiques, culturels, sportifs et touristiques à un nouveau niveau».