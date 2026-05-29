Après la chute d'un droneLe consul russe expulsé de Roumanie, Moscou annonce des représailles
ATS
29.5.2026 - 15:06
La Russie a promis vendredi des «mesures de riposte» imminentes à la décision de Bucarest de déclarer persona non grata le consul général russe à Constanta. La Roumanie a également décidé de fermer le consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire.
Keystone-SDA
29.05.2026, 15:06
ATS
«Les mesures de riposte (...) ne se feront pas attendre», a assuré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova aux agences de presse russes.
Bucarest a annoncé sa décision après la chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation en Roumanie, un incident qu'elle impute à la Russie.
Pour sa part, Mme Zakharova a dénoncé un «brouhaha» nécessaire selon elle aux pays occidentaux «pour détourner l'attention» du drame survenu la semaine dernière à Starobilsk et «trouver un fondement pour la fermeture du consulat général russe à Constanta».
Selon les autorités russes, 21 personnes ont été tuées dans une frappe ukrainienne dans la nuit du 21 au 22 mai sur le dortoir d'un lycée à Starobilsk (Starobelsk en russe), dans la région de Lougansk contrôlée par Moscou dans l'est de l'Ukraine.
L'état-major de l'armée ukrainienne a affirmé de son côté que ses forces avaient bombardé cette nuit-là plusieurs sites militaires russes, dont un «quartier général» d'une unité située «dans la zone» de Starobilsk.