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Après la chute d'un drone Le consul russe expulsé de Roumanie, Moscou annonce des représailles

ATS

29.5.2026 - 15:06

La Russie a promis vendredi des «mesures de riposte» imminentes à la décision de Bucarest de déclarer persona non grata le consul général russe à Constanta. La Roumanie a également décidé de fermer le consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire.

La chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation en Roumanie. le pays impute l'incident  à la Russie.
La chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation en Roumanie. le pays impute l'incident  à la Russie.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

29.05.2026, 15:06

«Les mesures de riposte (...) ne se feront pas attendre», a assuré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova aux agences de presse russes.

Bucarest a annoncé sa décision après la chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation en Roumanie, un incident qu'elle impute à la Russie.

«Grave escalade». Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

«Grave escalade»Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

Pour sa part, Mme Zakharova a dénoncé un «brouhaha» nécessaire selon elle aux pays occidentaux «pour détourner l'attention» du drame survenu la semaine dernière à Starobilsk et «trouver un fondement pour la fermeture du consulat général russe à Constanta».

Selon les autorités russes, 21 personnes ont été tuées dans une frappe ukrainienne dans la nuit du 21 au 22 mai sur le dortoir d'un lycée à Starobilsk (Starobelsk en russe), dans la région de Lougansk contrôlée par Moscou dans l'est de l'Ukraine.

L'état-major de l'armée ukrainienne a affirmé de son côté que ses forces avaient bombardé cette nuit-là plusieurs sites militaires russes, dont un «quartier général» d'une unité située «dans la zone» de Starobilsk.

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