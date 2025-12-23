Le «contact a été perdu» mardi soir avec l'avion transportant le chef d'état-major libyen peu après son décollage d'Ankara, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

L'annonce a été faite par le ministre turc de l'Intérieur (photo prétexte, archives): KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le contact a été perdu à 20h52 (18h52 en Suisse) ce soir avec le jet d'affaires Falcon 50, numéro de queue 9H-DFJ, qui a décollé de l'aéroport d'Ankara Esenboga à 20h10 pour Tripoli. Une demande d'atterrissage d'urgence a été reçue de près de Haymana. Cependant, le contact avec l'appareil n'a pas pu être rétabli par la suite» a indiqué le ministre sur X, précisant que «l'avion transportait cinq personnes, dont le chef d'état-major des forces armées libyennes, le général Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad».