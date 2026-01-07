  1. Clients Privés
Contestation en Iran Deux morts, 30 blessés lors d'affrontements

ATS

7.1.2026 - 16:06

Une manifestation dans le sud-ouest de l'Iran a dégénéré mercredi en affrontements armés avec les forces de l'ordre faisant deux morts et 30 blessés, selon l'agence de presse Fars au 11e jour d'une vague de contestation.

Il n’est pas précisé si les personnes tuées étaient des policiers ou des manifestants (photo d’illustration).
Il n’est pas précisé si les personnes tuées étaient des policiers ou des manifestants (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:06

D'après Fars, des commerçants manifestaient à Lordegan, une ville à 455 kilomètres au sud de Téhéran, lorsque des «émeutiers ont commencé à jeter des pierres sur les forces de l'ordre». «Parmi eux (...) des individus, en possession d'armes militaires et pour la chasse (...) ont soudainement ouvert le feu sur la police», a ajouté Fars, sans préciser si les personnes tuées étaient des policiers ou des manifestants.

