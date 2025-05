Les maires de Strasbourg et de Kehl, villes française et allemande situées de part et d'autre du Rhin, ont dénoncé jeudi les contrôles aux frontières renforcés par le nouveau gouvernement du chancelier allemand conservateur Friedrich Merz qui «compliquent» la vie des frontaliers.

Bade-Wurtemberg, Kehl : des policiers refoulent un homme et l'accompagnent jusqu'à la frontière française. Quelques heures après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement fédéral, le ministre fédéral de l'Intérieur Dobrindt a décidé qu'à l'avenir, les demandeurs d'asile pourraient également être refoulés aux frontières terrestres. Il a également annoncé une augmentation du nombre de policiers fédéraux aux frontières. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous ne pouvons accepter que le nouveau gouvernement fédéral renforce les contrôles au point de compliquer la vie de milliers de frontaliers, de centaines d'écoliers et d'écolières, ainsi que de familles réparties des deux côtés du Rhin», écrivent Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, et Wolfram Britz, maire de Kehl, dans une déclaration commune.

«Le fait qu'il le fasse le jour où nous commémorons ensemble le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des messages de paix et de réconciliation – et à la veille de la Journée de l'Europe – témoigne, à notre avis, d'un manque de conscience historique et de tact», ont-ils poursuivi.

Les deux élus demandent au chancelier allemand et à son ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt «de ramener les contrôles à un niveau qui permette de préserver notre cohabitation transrhénane».

En temps normal, Français et Allemands traversent facilement la frontière, empruntant le Pont de l'Europe qui traverse le Rhin, principal point de passage, en voiture, à vélo ou empruntant la ligne de tramway qui relie Strasbourg et Kehl.

Vie quotidienne bouleversée

Mais les contrôles ont été renforcés par le nouveau gouvernement allemand qui, à peine en place, a durci sa politique migratoire et annoncé mercredi que la plupart des demandeurs d'asile vont être refoulés aux frontières.

En septembre, Berlin avait déjà rétabli pour six mois les contrôles aux frontières pour lutter contre l'immigration illégale, suscitant des critiques au sein de l'Union européenne.

«A l'époque, on nous avait assuré que les contrôles au pont de l'Europe, dans le tram et dans le train régional Ortenau-S-Bahn seraient organisés de manière à ne pas perturber la vie quotidienne dans notre bassin de vie rhénan», ont rappelé Mme Barseghian et M. Britz.

«A l'exception de retards ponctuels du tramway et du train régional Ortenau-S-Bahn dus aux contrôles, ces promesses ont été tenues», ont reconnu les deux élus qui ont regretté que «cela a changé du jour au lendemain, ce 8 mai».