Quatre mois après un échec retentissant en Colombie, les pays du monde ont arraché jeudi à Rome un compromis délicat sur le financement de la sauvegarde de la nature, évitant de justesse un nouveau fiasco pour le multilatéralisme environnemental.

Espoir pour la biodiversité après l'accord de la COP16 à Rome. ATS

Keystone-SDA ATS

Au troisième et dernier jour des prolongations de la COP16 des Nations unies sur la biodiversité, les pays riches et le monde en développement se sont résignés à des compromis mutuels pour adopter un plan de travail sur cinq ans, censé débloquer les milliards nécessaires pour stopper la destruction de la nature et mieux distribuer l'argent aux pays en développement.