COP30 Polémique : la participation de Syngenta à la délégation suisse fait grincer des dents

ATS

6.11.2025 - 17:15

La composition de la délégation suisse à la COP30 est sous le feu des critiques, à quelques jours de la conférence. Des associations climatiques dénoncent la participation d'une représentante de Syngenta. Elles demandent plus de transparence dans la sélection.

Le conseiller fédéral Albert Rösti participera à la COP30 lors de la deuxième semaine de la conférence (archives).
Le conseiller fédéral Albert Rösti participera à la COP30 lors de la deuxième semaine de la conférence (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 17:15

06.11.2025, 18:11

Lors de la 30e conférence annuelle sur le climat de l'ONU (COP30), qui s'ouvre lundi prochain à Bélem, au Brésil, la directrice du développement durable de Syngenta et un représentant de l'Union suisse des arts et métiers (usam) feront partie de la délégation officielle suisse. Ces nominations inquiètent les associations de défense du climat.

Les deux représentants sont liés à des organisations «dont les activités sont en contradiction directe avec les objectifs climatiques de la Suisse, notamment en matière de droits humains et d'intérêts liés aux énergies fossiles», ont fustigé jeudi BreakFree Suisse, Swiss Youth for Climate et Drop Fossil Subsidies dans un communiqué commun.

Pollution. Le pic des émissions chinoises attendu d'ici 2030

PollutionLe pic des émissions chinoises attendu d'ici 2030

Ces associations climatiques dénoncent de graves conflits d'intérêts, la vulnérabilité de la Suisse face aux lobbies ainsi qu'une perte de crédibilité à l'international pour le pays.

Elles rappellent que Syngenta, géant de l'agrochimie racheté en 2016 par le groupe étatique chinois ChemChina, est régulièrement critiqué pour ses pratiques nuisibles à l'environnement. «Son modèle économique repose sur la vente à l'étranger de pesticides dangereusement toxiques.»

Les associations climatiques soulignent encore que Syngenta fait actuellement l'objet d'une procédure au tribunal civil de Bâle. Deux paysannes et un paysan indiens reprochent à l'entreprise la vente d'un pesticide potentiellement mortel pour ses utilisateurs. Quant à la position de l'usam, elle contredit un certain nombre d'engagements climatiques de la Suisse, estiment les associations.

Transparence

Elles exigent des critères de sélection transparents et demandent d'impliquer à l'avenir le grand public dans le processus de sélection des représentants à la COP. Selon elles, il en va de l'intégrité des sommets sur le climat.

Elles appellent en outre à inviter dans la délégation suisse des entreprises qui se sont déjà engagées à atteindre le «zéro émission nette». «Celles-ci apporteraient davantage de cohérence ainsi que les connaissances et le réseau nécessaires à ces négociations climatiques cruciales.» 

Dans les négociations, l'expertise et les connaissances spécifiques apportées par les représentants de la société civile sont très importantes, a relevé l'Office fédéral de l'environnement, contacté par Keystone-ATS. Et de souligner que les organisations de protection de l'environnement et de développement ainsi que l'économie sont représentées depuis de nombreuses années au sein de la délégation suisse.

COP30. Pour Bill Gates, le réchauffement climatique «ne va pas conduire à la disparition de l'humanité»

COP30Pour Bill Gates, le réchauffement climatique «ne va pas conduire à la disparition de l'humanité»

Interpellé sur cette question durant la session d'automne, le Conseil fédéral avait indiqué que la délégation était composée de personnalités issues de la société civile. Lors de la sélection de ces représentants, une attention particulière est accordée à la diversité des points de vue et aux contributions thématiques à la conférence, avait écrit le gouvernement. Et d'ajouter que la délégation compte aussi des représentants du WWF et d'Alliance Sud.

La délégation suisse sera menée par l'ambassadeur suisse pour l'environnement Felix Wertli. Le conseiller fédéral Albert Rösti participera à la COP30 lors de la deuxième semaine de la conférence.

