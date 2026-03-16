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Gouvernement Corée du Nord: 99,9% de participation aux élections

ATS

16.3.2026 - 07:40

Les Nord-Coréens ont élu dimanche les délégués de l'assemblée législative, qui ne fait que ratifier les décisions du pouvoir, a rapporté l'agence officielle KCNA, les autorités électorales estimant le taux de participation à 99,9%.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a voté dans une mine de charbon de la région de Sunchon, au nord de la capitale.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a voté dans une mine de charbon de la région de Sunchon, au nord de la capitale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 07:40

L'élection des membres de l'Assemblée populaire suprême (APS) intervient peu après un grand rassemblement quinquennal du parti au pouvoir.

Au total, «99,99 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé», a annoncé la commission électorale centrale, citée par l'agence officielle KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a voté dans une mine de charbon de la région de Sunchon, au nord de la capitale, avant de prononcer un discours et de poser pour des photos avec les mineurs, a indiqué KCNA.

Lors de la réunion de l'Assemblée populaire suprême, l'attention se portera sur la question de savoir si Kim sera nommé président, fonction longtemps réservée à son grand-père, le fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung.

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