  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corée du Nord Kim lance un nouveau destroyer censé «punir les provocations ennemies»

ATS

6.10.2025 - 05:36

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté dimanche le Choe Hyon, le tout nouveau navire de guerre de 5000 tonnes, censé «punir les provocations ennemies», ont rapporté les médias d'Etat. Il est le premier destroyer du pays à être équipé de missiles nucléaires.

Le Choe Hyon est le premier destroyer du pays à être équipé de missiles nucléaires.
Le Choe Hyon est le premier destroyer du pays à être équipé de missiles nucléaires.
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 05:36

06.10.2025, 09:19

Le lancement du Choe Hyon «est une démonstration claire du développement des forces armées orientées vers la doctrine Juche», l'idéologie d'autosuffisance de la Corée du Nord, a déclaré le dirigeant, selon l'agence officielle KCNA.

Surveillance rapprochée. Pyongyang dit avoir déployé des «moyens spéciaux» contre Séoul

Surveillance rapprochéePyongyang dit avoir déployé des «moyens spéciaux» contre Séoul

«Les formidables capacités de notre marine doivent être exercées dans le vaste océan afin de dissuader ou de contrer et de punir les provocations de l'ennemi pour la souveraineté de l'Etat», a-t-il ajouté.

Le destroyer Choe Hyon est l'un des deux navires de guerre de 5000 tonnes que la Corée du Nord possède dans son arsenal, tous deux achevés cette année. Kim Jong-un s'est engagé à construire un autre destroyer du même type d'ici à octobre 2026 afin de renforcer ses capacités navales.

Aide de Moscou

Selon l'armée sud-coréenne, ce navire aurait pu être développé avec l'aide de la Russie, peut-être en échange du déploiement de milliers de soldats pour aider Moscou à combattre en Ukraine.

De «bons souvenirs» de Trump. Kim Jong Un prêt à parler avec les Etats-Unis, à ses conditions

De «bons souvenirs» de TrumpKim Jong Un prêt à parler avec les Etats-Unis, à ses conditions

Les photographies de l'agence KCNA montrent le dirigeant nord-coréen supervisant ce qui semble être une salle de contrôle à l'intérieur du navire, avec des écrans affichant l'océan autour de la péninsule coréenne. Une autre image le montre en train de pointer du doigt une carte floue devant des généraux.

Cette visite survient après que Kim Jong-un a annoncé le déploiement de «moyens spéciaux» contre son voisin du sud, sans en préciser la nature, selon des propos rapportés dimanche par l'agence de presse officielle KCNA.

C'est qui Kim Jong-Un ?

C'est qui Kim Jong-Un ?

Un personnage mystérieux, qu'on voit toujours apparaitre dans les médias comme un dieu, mais qui est vraiment Kim Jong-Un ?

19.11.2024

Les plus lus

Sébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois à Matignon
La vraie raison pour laquelle le mode avion est obligatoire pendant le décollage
Blessé par un chien policier dangereux : l’inquiétante passivité des forces de l’ordre
«Bras d'honneur» - Le nouveau gouvernement est déjà proche de l’implosion !
Gisèle Pelicot à nouveau confrontée à un de ses agresseurs présumés !
Joël Dicker et six autres surprises sur la liste des Suisses les plus riches