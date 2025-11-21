  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Londres Corruption russe: un ex-député britannique condamné à dix ans de prison

Basile Mermoud

21.11.2025

Un ex-député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à dix ans de prison pour corruption dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen, une affaire embarrassante pour son ancien collègue, Nigel Farage.

M. Gill, 52 ans, a été chef du parti Reform UK au Pays de Galles en 2021 (archives).
M. Gill, 52 ans, a été chef du parti Reform UK au Pays de Galles en 2021 (archives).
AFP

Agence France-Presse

21.11.2025, 17:30

Nathan Gill a été député européen de 2014 à 2020, d'abord pour le parti UKIP puis pour le Brexit Party. Il travaillait alors avec Nigel Farage, alors également élu à Bruxelles.

M. Gill, 52 ans, a ensuite été chef du parti Reform UK au Pays de Galles en 2021. Il n'est cependant plus membre aujourd'hui du parti anti-immigration dirigé par M. Farage, actuellement en tête des sondages au Royaume-Uni.

Les agissements de Nathan Gill ont «érodé la confiance du public dans la démocratie» et représentent «une grave trahison» des électeurs, a condamné la juge avant d'annoncer la sentence de dix ans et demi de prison.

Concrètement, Nathan Gill a accepté des dizaines de milliers de livres sterling en espèces pour faire des déclarations pro-russes au Parlement européen et dans des médias. Les faits se sont déroulés en 2018 et 2019. M. Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés.

Façades écaillées et volets brisés. A Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes

Façades écaillées et volets brisésA Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes

Il a «avancé des arguments favorables aux intérêts russes concernant l'Ukraine», a expliqué la juge. «Votre conduite a fondamentalement compromis l'intégrité d'un organe législatif supranational», a-t-elle lancé à l'intention de M. Gill.

Le responsable de l'accusation a évoqué un discours prononcé par l'ancien député au Parlement européen le 12 décembre 2018 : ce texte «reprenait les brouillons qui lui avaient été envoyés par Oleg Volochine», un politicien ukrainien pro-russe, a-t-il dit.

L'argent que touchait M. Gill venait d'un homme d'affaires ukrainien proche du Kremlin, Viktor Medvedtchouk, selon l'accusation. Pour chacun de ses agissements au profit de M. Volochine, M. Gill «s'attendait à recevoir plusieurs milliers, peut-être 5.000 livres sterling ou euros», selon l'accusation.

«Un traître»

Le 30 janvier 2020, M. Volochine a transmis à M. Gill les remerciements de «V», qui serait, selon les enquêteurs, Viktor Medvedtchouk. Le lendemain, Nathan Gill quittait le Parlement européen en raison du Brexit. Il a été arrêté le 13 septembre 2021 à l'aéroport de Manchester alors qu'il devait se rendre en Russie.

Des messages WhatsApp destinés à Oleg Volochine ont été retrouvés sur son téléphone portable. Les deux hommes faisaient référence à des «cadeaux de Noël promis», des «cartes postales» et à «5K» - en référence aux paiements de 5.000 livres ou euros.

Après un discours de M. Gill, ce dernier avait félicité le député dans un message: «Impressionnant (...) Vous êtes un parfait orateur». L'affaire, et la lourde sentence dont écope M. Gill, sont embarrassantes pour Reform UK et Nigel Farage.

Bombardements russes. «Attaque massive» - La totalité de l’Ukraine a été en état d'alerte aérienne

Bombardements russes«Attaque massive» - La totalité de l’Ukraine a été en état d'alerte aérienne

Le secrétaire d'Etat aux forces armées Al Carns a appelé le dirigeant de Reform à lancer une enquête indépendante pour s'assurer que «tout lien pro-russe a été supprimé» au sein de son parti.

«Un traître occupait le sommet de Reform UK (...) Nigel Farage et son parti constituent un danger pour la sécurité nationale», a aussi affirmé le chef du parti Libéral Démocrate Ed Davey (centriste). Un porte-parole de Reform UK a déclaré après le jugement que les agissements de Nathan Gill relevaient de la «trahison» et étaient «impardonnables».

«Nous sommes heureux que justice ait été rendue et nous saluons pleinement la peine infligée à Nathan Gill», a ajouté ce porte-parole. Nigel Farage, plusieurs fois accusé d'avoir adopté une position trop conciliante vis-à-vis de Moscou, a récemment déclaré avoir été «stupéfait» par les révélations sur Nathan Gill. «Je n'étais pas au courant. Tout ce que je savais, c'est qu'il s'était rendu en Ukraine», a-t-il déclaré.

Les plus lus

Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé
Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
Paris : le Moulin Rouge engloutira-t-il l’appartement de Jacques Prévert?
«Ce que nous vivons, c'est fantastique, sensationnel, historique»