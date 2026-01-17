  1. Clients Privés
Diplomatie Coup d'envoi d'une manifestation «Le Groenland n'est pas à vendre»

ATS

17.1.2026 - 16:21

Quelques milliers de manifestants, dont le premier ministre Jens-Frederik Nielsen, se sont rassemblés samedi dans le centre de Nuuk, capitale du Groenland. Ils dénoncent les ambitions de Donald Trump qui continue de vouloir s'emparer du territoire autonome danois.

A Nuuk, la manifestation contre la vente du Groenland a réuni quelques milliers de participants (Archives).
A Nuuk, la manifestation contre la vente du Groenland a réuni quelques milliers de participants (Archives).
ATS

Keystone-SDA

17.01.2026, 16:21

17.01.2026, 17:13

Sous une pluie fine, les manifestants – dont le chef du gouvernement juché sur un tas neige et agitant le drapeau groenlandais – coiffés de casquettes avec les mots «Make America Go Away» ("Faites Partir les Etats-Unis», détournement du slogan MAGA) se dandinaient en chantant des chants traditionnels inuits, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

