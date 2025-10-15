  1. Clients Privés
Diplomatie Coup d'Etat à Madagascar: l'Union africaine suspend le pays

ATS

15.10.2025 - 20:47

L'Union africaine (UA) a suspendu mercredi «avec effet immédiat» Madagascar de ses instances, au lendemain de la prise de la prise de pouvoir par des militaires et du renversement du contesté président Andry Rajoelina, a annoncé à l'AFP le président de la Commission de l'organisation panafricaine.

Le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité militaire CAPSAT, lors d'une interview avec l'Associated Press à Antananarivo, Madagascar, mercredi 15 octobre 2025. (AP Photo/ Brian Inganga)
Le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité militaire CAPSAT, lors d'une interview avec l'Associated Press à Antananarivo, Madagascar, mercredi 15 octobre 2025. (AP Photo/ Brian Inganga)
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 20:47

L'île particulièrement pauvre de l'océan Indien était secouée depuis depuis le 25 septembre par un mouvement de contestation, auquel s'est rallié une unité militaire.

Mardi, des militaires, menés par le colonel Michael Randrianirina, ont annoncé «prendre le pouvoir», juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le chef de l'Etat, qui aurait quitté le pays.

«Le pays est suspendu avec effet immédiat», a déclaré à l'AFP Mahamoud Ali Youssouf, dénonçant un changement anticonstitutionnel de régime.

La Haute cour constitutionnelle malgache, ayant constaté la «vacance» du poste de président, a «invité» dans un communiqué mardi «l'autorité militaire compétente incarnée par le colonel Randrianirina Michaël, à exercer les fonctions de chef de l'Etat». Les militaires ont également annoncé la suspension de la Constitution.

Contesté dans la rue et retranché dans un lieu inconnu, Andry Rajoelina, qui avait dissous mardi l'Assemblée, a dénoncé à propos du vote le destituant une «réunion (...) dépourvue de toute base légale» puis une «tentative de coup d'Etat» des militaires. «Le président demeure pleinement en fonction», avait-il alors assuré.

Exfiltré par un avion militaire français dimanche d'après la radio française RFI, Andry Rajoelina avait été désigné président de transition par les militaires après un soulèvement populaire en 2009.

Plusieurs pays du continent sont aussi suspendus de l'organisation continentale à la suite de coups d'Etat militaires, comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.

Les sanctions ont été levées en avril contre le Gabon, pays d'Afrique centrale qui avait été suspendu après le renversement du président Ali Bongo.

