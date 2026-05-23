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Etats-Unis Coups de feu près de la Maison Blanche, le tireur est mort

ATS

24.5.2026 - 00:49

Forte présence policière, samedi soir vers la Maison Blanche après que des informations relatant des tirs ont été évoquées.
Forte présence policière, samedi soir vers la Maison Blanche après que des informations relatant des tirs ont été évoquées.
ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 00:49

24.05.2026, 08:59

Le président américain Donald Trump, déjà visé par trois tentatives d'assassinat présumées au cours des deux dernières années, se trouvait dans la Maison Blanche au moment de la fusillade, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l'Iran. Il n'a pas été affecté par l'incident, a affirmé dans un communiqué Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, une agence de police chargée de la protection de la présidence et de la vice-présidence.

Peu après 18h00 (minuit en Suisse), un homme qui se trouvait près du périmètre de sécurité de la Maison Blanche «a sorti une arme de son sac et a ouvert le feu», a écrit M. Guglielmi.

«Les agents de police du Secret Service ont riposté et touché le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région où son décès a été constaté. Au cours de la fusillade, un passant a également été touché par des balles», a ajouté ce responsable, sans donner de détails sur l'état de santé de ce passant. Aucun agent du Secret Service n'a été blessé.

«Obsédé» par la Maison Blanche

«Merci à nos formidables agents du Secret Service et des forces de l'ordre pour l'intervention rapide et professionnelle menée ce soir contre un homme armé près de la Maison Blanche, qui avait des antécédents de violence et semblait obsédé par le bâtiment le plus cher à notre pays», a écrit M. Trump sur son réseau social Truth.

Plusieurs médias américains ont identifié le suspect comme étant un homme de 21 ans. Selon eux, cet homme originaire de l'Etat du Maryland, près de Washington, avait des antécédents de troubles mentaux et était déjà connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises.

Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l'AFP qu'il se trouvait dans le quartier lorsque «nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais c'étaient des coups de feu, et tout le monde s'est alors mis à courir».

Périmètre bouclé

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

La correspondante d'ABC News, Selina Wang, était en train d'enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu'elle se jetait à terre. «On aurait dit des dizaines de coups de feu», a-t-elle déclaré sur X.

Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d'assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril lorsqu'un homme armé a pris d'assaut un portique de sécurité près de la salle de bal où le président participait à un dîner avec les médias.

En juillet 2024, alors qu'il faisait campagne pour la présidence, Donald Trump a été pris pour cible lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, par un jeune homme qui a tiré plusieurs coups de feu, tuant un spectateur et blessant légèrement le candidat à l'oreille avant d'être abattu par les forces de sécurité. Quelques mois plus tard, un autre homme armé a été arrêté sur un terrain de golf de West Palm Beach où Trump jouait une partie.

«Dieu merci, le président Trump est sain et sauf», ont écrit les républicains de la Chambre des représentants sur X après la fusillade de samedi soir. «Nous exprimons notre infinie gratitude aux services secrets pour leur intervention immédiate et héroïque. La violence politique doit cesser», ont-ils ajouté.

Donald Trump a justifié par des raisons de sécurité son projet de 400 millions de dollars pour construire une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, après avoir fait raser au bulldozer l'aile est du bâtiment historique. Les travaux comprennent une base antidrone sur le toit et un hôpital militaire souterrain.

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