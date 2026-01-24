L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Libération de Jacques Moretti L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

ATS

24.1.2026 - 11:36

L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Le gouvernement entend par cette décision protester contre la libération sous conditions de Jacques Moretti, le gestionnaire du bar «Le Constellation» qui a pris feu la nuit de St-Sylvestre.

L'ambassadeur d'Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado, a été rappelé à Rome en signe de protestation après la libération conditionnelle de Jacques Moretti (archives).
L'ambassadeur d'Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado, a été rappelé à Rome en signe de protestation après la libération conditionnelle de Jacques Moretti (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:36

24.01.2026, 12:14

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ont ordonné à l'ambassadeur Cornado de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud pour lui faire part de «la vive indignation du gouvernement et de l'Italie face à la décision du Tribunal des mesures de contrainte de libérer Jacques Moretti», a annoncé samedi le palais Chigi, le siège de la présidence du Conseil des ministres.

«Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés», poursuit le communiqué. Le gouvernement a donc rappelé l'ambassadeur à Rome afin de définir les mesures ultérieures à prendre.

Levée de sa détention provisoire. Le patron du «Constellation» Jacques Moretti peut sortir de prison

Levée de sa détention provisoireLe patron du «Constellation» Jacques Moretti peut sortir de prison

Pas une décision du Ministère public

«Je confirme avoir été contactée par l’ambassadeur d’Italie en Suisse ce matin vers 10h00», a indiqué Beatrice Pilloud, interrogée par Keystone-ATS.

«Je lui ai expliqué qu’il ne s’agissait pas de ma décision, mais de celle du Tribunal des mesures de contrainte», lui a-t-elle rappelé. «Au surplus, je lui ai proposé de prendre contact avec le tribunal ou avec les autorités fédérales, soit le Conseil fédéral ou l’Office fédéral de justice (OFJ).»

«Je ne veux pas être responsable d’un incident diplomatique entre nos deux pays. Je ne céderai pas à une éventuelle pression des autorités italiennes, raison pour laquelle j’ai conseillé Monsieur l’Ambassadeur de s’adresser aux autorités politiques suisses», a-t-elle ajouté.

Crimes graves

Le gouvernement italien rappelle l'extrême gravité du crime dont le Français est soupçonné, les lourdes responsabilités qui pèsent sur lui, le risque persistant de fuite et le risque évident de nouvelle altération des preuves.

Toute l'Italie réclame la vérité et la justice, et demande que des mesures respectueuses soient prises qui tiennent pleinement compte des souffrances et des attentes des familles, ajoute le communiqué.

Tribunal des mesures de contrainte a annoncé vendredi la levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre une caution de 200'000 francs. La libération conditionnelle a été décidée après une «nouvelle appréciation du risque de fuite».

Mesures de substitution

En lieu et place de la détention provisoire, le tribunal a ordonné des mesures de substitution: M. Moretti a interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public et l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police.

S'agissant de la prévenue, Jessica Moretti, gérante de l'établissement toujours en liberté, le tribunal avait décidé la semaine dernière d'imposer des mesures de substitution à sa détention provisoire. Les mêmes mesures lui ont été imposées qu'à son époux.

La tragédie de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés. Six jeunes Italiens ont trouvé la mort dans cet incendie et plus d'une dizaine ont été grièvement blessés.

Les plus lus

Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines
Suivez le géant dames en direct
L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne
«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute