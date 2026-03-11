  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J’ai entendu des récits bouleversants» Crans-Montana : les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

ATS

11.3.2026 - 20:47

A l’invitation du canton du Valais, plus d’une centaine de victimes de l’incendie du 1er janvier à Crans-Montana et de proches ont participé à une soirée d’échanges, mercredi à Sion. Ils ont pu s'entretenir avec le président de la Confédération, Guy Parmelin.

Président de la Confédération, Guy Parmelin (au centre, en compagnie des conseillers d'Etat Mathias Reynard et Stéphane Ganzer et d'un pompier) s'était rendu dès le 1er janvier à Crans-Montana (photo d'archives).
Président de la Confédération, Guy Parmelin (au centre, en compagnie des conseillers d'Etat Mathias Reynard et Stéphane Ganzer et d'un pompier) s'était rendu dès le 1er janvier à Crans-Montana (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 20:47

11.03.2026, 20:54

Ce moment, loin des projecteurs médiatiques, visait «à témoigner de la profonde solidarité des autorités cantonales et fédérales et à rappeler leur volonté de tout mettre en œuvre pour leur offrir le soutien nécessaire (ndlr: à long terme)», selon un communiqué de l'Etat du Valais. «Ce moment a permis aux victimes et leurs proches de poser leurs questions et de partager leurs inquiétudes.»

Chiètres. Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse

ChiètresCar postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse

«Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs blessés dans des hôpitaux en Suisse et à l’étranger», leur a dit Guy Parmelin. «J’ai vu des visages marqués par l’épreuve. J’ai entendu des récits bouleversants. J’ai mesuré comme jamais la fragilité de la vie et la cruauté du destin.» Les conseillers d'Etat Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer et Mathias Reynard étaient aussi présents.

Les plus lus

La police annonce avoir identifié toutes les victimes
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»
Donald Trump : «Il ne reste pratiquement rien à frapper» en Iran
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements