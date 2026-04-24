Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Absolument exorbitants» Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens

Basile Mermoud

24.4.2026

L'Italie ne paiera pas les factures de ses citoyens hospitalisés en Suisse après l'incendie de Crans-Montana, même si l'assurance maladie de la confédération le demande, a assuré vendredi l'ambassadeur d'Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado.

L'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel an 2026 avait fait 41 morts, dont six Italiens, et 115 blessés (archives).
L'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel an 2026 avait fait 41 morts, dont six Italiens, et 115 blessés (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.04.2026, 20:03

L'hôpital de Sion (Valais) a envoyé à l'Etat italien trois factures pour un total de plus de 100.000 francs (109.000 euros) «pour une seule journée d’hospitalisation, le 1er janvier», a déclaré l'ambassadeur au Journal du Tessin.

L'ambassadeur italien en Suisse, qui n'a pas pu être joint vendredi, juge ces montants «absolument exorbitants» et assure qu'ils «devront être pris en charge soit par la LAMal, soit par le canton du Valais, mais en aucun cas par les familles, ni par l’État italien», selon le journal. L'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel an 2026 avait fait 41 morts, dont six Italiens, et 115 blessés.

Crans-Montana. La justice valaisanne classe sans suite la plainte contre Charlie Hebdo pour sa caricature

Crans-MontanaLa justice valaisanne classe sans suite la plainte contre Charlie Hebdo pour sa caricature

Lors d'une rencontre vendredi avec le président du canton du Valais Mathias Reynard, l'ambassadeur italien a assuré que «l’État italien ne prendra jamais à sa charge les frais des soins prodigués pendant seulement quelques heures à nos jeunes qui ont été intoxiqués ou brûlés et qui ont souffert à cause de l’irresponsabilité des gérants de l’établissement où les sorties de secours avaient été condamnées, et des autorités communales et cantonales qui auraient dû effectuer ou ordonner les contrôles et ne l’ont pas fait».

Le président du Gouvernement valaisan lui a suggéré, selon lui, de prendre contact avec le Département suisse de l’intérieur, compétent en matière de santé, afin de «convenir d’une solution bilatérale» sur le plan de la réciprocité, étant donné que deux patients suisses ont été hospitalisés pendant des mois dans un hôpital milanais, sans que ce soit facturé.

L'ambassadeur italien avait déjà été rappelé à Rome pendant plusieurs semaines, son gouvernement protestant contre la libération du gérant du bar et exigeant la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe.

Réadaptation à la Suva. Crans-Montana: «Premiers succès» dans la prise en charge des grands brûlés

Réadaptation à la SuvaCrans-Montana: «Premiers succès» dans la prise en charge des grands brûlés

Des factures ont été envoyées aux patients «à titre informatif», sans qu'ils ne doivent les régler, selon la LAMal. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a condamné mardi sur X ces factures comme «une insulte, mais aussi une farce, que seule une bureaucratie inhumaine pouvait produire».

Il s’agit d’«une nouvelle source de tension» entre la Suisse et l’Italie à propos de cette tragédie, a commenté l'ambassadeur vendredi, espérant que «la question pourra être résolue sans problèmes supplémentaires» avec l’implication de la Confédération.

Les plus lus

Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens
Trump lâche une bombe… et s’enferre dans ses contradictions
Suivez l'acte IV de la finale entre Fribourg et Davos en direct
«La destruction semble être la seule issue» : le Canton sonne le glas de la galère «La Liberté»
Emmanuel Macron annonce son départ de la scène politique
Swiss-Ski choisit ses cadres pour 2026 et 2027