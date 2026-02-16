Une expertise médico-légale approfondie va être ordonnée par les procureurs du parquet de Rome concernant les victimes italiennes du drame de Crans-Montana. Elle portera sur l'ensemble des documents médicaux concernant les Italiens impliqués dans l'incendie.

Une expertise médico-légale approfondie va être ordonnée par les procureurs du parquet de Rome (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les auditions des blessés par la brigade mobile se poursuivent par ailleurs, indique lundi l'agence italienne Adnkronos. Les procureurs italiens rencontreront jeudi à Berne les magistrats valaisans pour faire le point sur l'enquête.

Ils ont ordonné ces derniers jours la saisie à titre probatoire des téléphones portables des victimes et des blessés italiens afin de vérifier la présence d'images et de vidéos relatives à la tragédie qui pourraient aider à reconstituer le déroulement des faits et les hypothèses de responsabilité.