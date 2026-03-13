Le bilan du crash d'un avion ravitailleur en Irak a été porté à six morts, soit l'intégralité de son équipage, a indiqué l'armée américaine vendredi.

D'une longueur de 41,5 m pour une envergure de près de 40 m, le Boeing KC-135 «Stratotanker» possède quatre réacteurs et a une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à plus de 38 tonnes selon sa configuration (image d’illustration). IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Basile Mermoud

«La mort des six membres d'équipage à bord de l'avion ravitailleur qui s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak est désormais confirmée», écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X, en répétant que «la perte de l'appareil n'est pas due à des tirs ennemis».

L'armée américaine avait annoncé dans un premier temps que quatre membres de l'équipage avaient été tués dans l'accident survenu la veille.

Le Centcom avait aussi précédemment indiqué que deux appareils KC-135 étaient impliqués dans l'incident. «L'un des appareils s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak et le second a atterri en toute sécurité», avait indiqué le Centcom dans ce communiqué.

L'armée iranienne avait affirmé plus tôt dans un communiqué publié par la télévision d'Etat que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu au crash.

La Résistance islamique en Irak, une alliance informelle de factions irakiennes soutenues par l’Iran, a revendiqué avoir abattu un KC-135. Elle a ensuite déclaré avoir également pris pour cible un autre appareil, en ajoutant que l’équipage avait réussi à s'en échapper.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, cette alliance revendique quotidiennement des attaques contre les intérêts américains en Irak et dans toute la région, mais elle nomme rarement ses cibles.

Il s'agit du quatrième avion militaire perdu par les Etats-Unis depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, après que trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït.