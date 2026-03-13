  1. Clients Privés
Syrie Crimes de guerre à Soueïda en juillet dernier

ATS

13.3.2026 - 11:51

Les violences en juillet dernier à Soueïda, dans le sud de la Syrie, ont abouti à des actes équivalant à des crimes de guerre, selon des enquêteurs onusiens. Ils mettent en cause l'armée, des groupes druzes et des combattants.

L'armée syrienne et des groupes armés ont perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre en juillet dernier à Soueïda (archives).
L'armée syrienne et des groupes armés ont perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre en juillet dernier à Soueïda (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.03.2026, 11:51

13.03.2026, 11:58

Dans un rapport présenté vendredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ils ajoutent que des investigations supplémentaires pourront établir si des crimes contre l'humanité ont été perpétrés. Plus de 1500 personnes avaient été tuées dans la région de Soueïda.

Des violences à caractère ethnique ont eu lieu et les hommes ont parfois été exécutés collectivement. Des femmes ont également été tuées dans des raids dans des maisons.

Des pillages et des déplacements forcés ont été observés. Des groupes armés druzes ont empêché certaines personnes de revenir dans la région. Les violations des droits humains ont été très larges, ajoute la Commission, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, mais est mandatée par le Conseil des droits de l'homme.

Ces dernières années, elle a dénoncé à de nombreuses reprises des actes équivalant à des crimes contre l'humanité. Mais elle n'est pas encore arrivée à cette conclusion pour des faits depuis l'arrivée, il y a plus d'un an, des autorités actuelles dans le pays.

