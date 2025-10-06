Le président brésilien Lula a demandé à son homologue américain Donald Trump de lever la surtaxe frappant une partie des exportations brésiliennes, lundi lors d'un premier échange téléphonique au ton «amical», qui doit être suivi de prochaines rencontres.

ats

Keystone-SDA ATS

Cette conversation, qui a «duré 30 minutes» à la suite d'un appel du président des Etats-Unis, marque une étape importante alors qu'une crise sans précédent, commerciale et diplomatique, fait rage entre les deux pays depuis deux mois.

Une part importante des exportations brésiliennes vers les Etats-Unis font l'objet depuis le 6 août d'une surtaxe punitive de 50%, en représailles à une supposée «chasse aux sorcières» contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié de la mouvance trumpiste.

Le locataire de la Maison Blanche a salué pour sa part lundi une «très bonne» conversation téléphonique avec Luiz Inacio Lula da Silva, précisant qu'elle portait surtout sur l'économie et le commerce.

«Nous aurons d'autres discussions», a-t-il promis sur sa plateforme Truth Social, annonçant – sans plus de précision – qu'il verrait Lula «dans un futur proche, à la fois aux Brésil et aux Etats-Unis».

Selon le communiqué de la présidence brésilienne, les deux hommes «ont convenu de se rencontrer bientôt en personne».

Lula a «évoqué la possibilité d'une rencontre lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean)», qui aura lieu fin octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Echange des numéros de téléphone

Le chef de l'Etat de la première économie d'Amérique Latine s'est aussi dit «disposé à voyager aux Etats-Unis» pour une rencontre.

Il a également «réitéré son invitation à M. Trump à la COP30», la conférence de l'ONU sur le climat, qui aura lieu en novembre dans la ville brésilienne de Belém, en Amazonie.

«Les deux présidents ont échangé leurs numéros de téléphone pour établir une communication directe», a précisé le communiqué de Brasilia.

«La conversation a été très bonne, même meilleure que ce que nous espérions», a déclaré le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, qui participait à l'entretien. Il s'est dit «optimiste» quant à des progrès «gagnant-gagnant».

L'échange de lundi est le premier entretien officiel entre les deux hommes depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Un premier rapprochement a été entrevu il y a près de deux semaines: à la surprise générale, Donald Trump avait évoqué à la tribune de l'ONU une «excellente alchimie» avec Lula après l'avoir croisé brièvement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.