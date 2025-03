Un avion en provenance du Honduras avec à son bord 199 migrants expulsés des États-Unis est arrivé tôt lundi matin au Venezuela, ont annoncé les autorités. Caracas avait annoncé samedi la reprise des vols d'expulsion en provenance des États-Unis.

Une migrante vénézuélienne est transportée en fauteuil roulant à son arrivée à l'aéroport international Simon Bolivar de Maiquetia, au Venezuela, le 20 mars 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Ils avaient été suspendus il y a un mois, les deux gouvernements s'accusant mutuellement de boycotter l'accord d'expulsion conclu en janvier.

«Aujourd'hui, nous recevons 199 compatriotes», a déclaré le ministre de l'intérieur vénézuélien Diosdado Cabello à l'aéroport international de Maiquetia de la capitale Caracas.

Il s'agit du quatrième vol emportant des Vénézuéliens expulsés des États-Unis, les deux premiers étant partis d'El Paso, au Texas, le 10 février, suivis d'un autre avec 177 migrants qui avaient été détenus à la prison de Guantánamo à Cuba et rapatriés par la suite via le Honduras.

Ce vol intervient une semaine après l'expulsion de 238 Vénézuéliens vers une prison de sécurité maximale au Salvador, que le président Nicolás Maduro a qualifié d'enlèvement.

Le Venezuela et les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019, lors de le premier gouvernement Trump qui a imposé un embargo pétrolier après avoir jugé illégitime la première réélection de Maduro en mai 2018. Washington n'a pas reconnu non plus la réélection du dirigeant vénézuélien à la suite du scrutin de 2024.