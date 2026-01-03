Cuba appelle l'Amérique latine à «serrer les rangs» face aux USA

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Capture de Maduro Cuba appelle l'Amérique latine à «serrer les rangs» face aux USA

ATS

3.1.2026 - 21:42

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a appelé samedi les pays d'Amérique latine à «serrer les rangs» après l'opération militaire des Etats-Unis et l'"enlèvement» du président Nicolas Maduro au Venezuela, un allié de poids de La Havane.

Maduro a été enlevé par les Etats-Unis (archives).
Maduro a été enlevé par les Etats-Unis (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 21:42

«Peuples d'Amérique, serrons les rangs!», a lancé le président cubain lors d'une manifestation à La Havane, convoquée en toute hâte par le Parti communiste au pouvoir, pour dénoncer «l'agression militaire» de Washington contre le Venezuela.

Lors de la manifestation, organisée sur une place de la capitale dénommée «tribune anti-impérialiste» et située face à l'ambassade des États-Unis, le président cubain a condamné l'"attaque brutale et perfide» lancée par Washington et «l'inacceptable, vulgaire et barbare enlèvement» de Nicolas Maduro.

«Personne, un minimum informé, ne peut ignorer ni sous-estimer les graves implications de tels actes criminels pour la paix régionale et mondiale», a ajouté le président cubain devant plusieurs milliers de personnes, dont l'ambassadeur du Venezuela à La Havane, Orlando Maneiro.

«Un seul drapeau»

«Cuba et Venezuela, un seul drapeau!», «A bas l'impérialisme», ont scandé les manifestants, brandissant des drapeaux des deux pays.

«Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui sera nécessaire pour le Venezuela, pour Cuba», a déclaré à l'AFP Yamila Sarduy, 52 ans, une des participantes.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.

«Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet», a-t-il dit lors d'une conférence de presse en Floride, au côté du président américain Donald Trump, ajoutant que «Cuba est une catastrophe» et que le pays est «dirigé par des hommes incompétents et séniles».

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a accru la pression sur Cuba, pays qu'il a réinscrit sur la liste américaine des «États sponsors du terrorisme», ce qui entrave notamment le commerce et les investissements.

Sous l'effet conjugué de l'embargo de Washington et des faiblesses structurelles de son économie centralisée, l'île fait face à sa pire crise économique depuis trente ans.

Elle souffre d'un manque de devises et de graves pénuries de carburant, qui affecte sa production d'électricité et son activité économique. Le Venezuela lui fait parvenir du pétrole, en échange de l'envoi de personnels techniques, notamment médicaux.

Les plus lus

La commune de Crans-Montana se porte partie civile
Réactions à l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela
Attaque américaine contre le Venezuela: un pari risqué pour Trump
Cuba appelle l'Amérique latine à «serrer les rangs» face aux USA
Surhumain, le prodige Littler conserve son titre et empoche 1 million !