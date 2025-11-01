L'ancien ministre cubain de l'économie Alejandro Gil a été inculpé pour «espionnage» et divers délits économiques, notamment corruption, détournement de fonds et évasion fiscale, a annoncé vendredi le procureur général. Il avait été démis de ses fonctions en février 2024.

L'ancien ministre cubain de l'économie Alejandro Gil a été inculpé pour «espionnage» et divers délits économiques (archives). sda

Peu après, les autorités avaient annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête pour avoir «commis de graves erreurs», sans donner plus de détails.

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le procureur général de Cuba a annoncé avoir demandé que l'ancien ministre et d'autres accusés, dont l'identité et le nombre n'ont pas été précisés, «soient tenus responsables des délits d'espionnage» et «d'actes portant préjudice à l'activité économique».

Ministre pendant cinq ans

Le procureur cite notamment des faits «de détournement de fonds, de corruption, de falsification de documents publics, d'évasion fiscale, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent, de violation des normes de protection des documents classifiés et de soustraction et dégradation de documents ou d'autres objets sous garde officielle».

Aucune précision n'a été donnée concernant un éventuel bénéficiaire des activités présumées «d'espionnage» de l'ancien ministre.

«Des sanctions privatives de liberté ont été demandées pour les accusés, en fonction des faits commis», ajoute le procureur, sans préciser une date éventuelle de procès.

Alejandro Gil, 61 ans, a exercé comme ministre de l'économie de l'île communiste de 2019 à 2024.