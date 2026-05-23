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Protestantisme Culte de Pentecôte en Eurovision depuis Muralto au Tessin

ATS

23.5.2026 - 11:27

Le culte protestant de la Pentecôte sera diffusé dimanche matin en Eurovision depuis l’Église réformée de Muralto au Tessin. Il sera notamment retransmis sur la RTS.

La célébration de la Pentecôte sera diffusée en Eurovision depuis l’Église réformée de Muralto, à deux pas de Locarno.
La célébration de la Pentecôte sera diffusée en Eurovision depuis l’Église réformée de Muralto, à deux pas de Locarno.
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 11:27

23.05.2026, 11:30

Présidé par le pasteur Angelo Cassano, ce culte sera l’occasion de réfléchir à un thème central: la liberté, dans ses différentes dimensions. Il sera accompagné par la chorale gospel de l’Accademia Ticinese di Musica Moderna, dirigée par le maestro Giovanni Bataloni, avec un répertoire de morceaux gospel américains et contemporains.

L’Église évangélique réformée du Tessin a connu une histoire marquée par plusieurs phases. La Réforme protestante s’est diffusée à Locarno au XVIe siècle, avec l’adhésion de nombreuses familles et personnalités locales. Cependant, les réformés ont rapidement dû fuir vers Zurich, le sud des Alpes ayant choisi de rester catholique.

Au XIXe siècle, les réformés sont revenus au Tessin via un double mouvement migratoire: d’une part les ouvriers employés à la construction du tunnel ferroviaire du Gothard, d’autre part des Italiens réformés ayant émigré en Suisse. C’est ainsi que se sont formées au Tessin des communautés réformées historiques, où se sont entremêlées les langues italienne et allemande, une caractéristique qui perdure aujourd’hui et marque encore le paysage religieux du canton.

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