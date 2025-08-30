D'anciens diplomates suisses réitèrent leurs critiques sur le positionnement de la Suisse concernant la guerre dans la bande de Gaza et la situation en Cisjordanie. Dans une lettre ouverte, ils demandent au Conseil fédéral de prendre des mesures concrètes.

La famine a été déclaré début août par l'ONU (archives). sda

Ils s'étaient déjà adressés début juin au chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis pour dénoncer «le silence et la passivité» de la Suisse face aux «crimes de guerre» commis par Israël à Gaza. L'analyse du DFAE a évolué dans le bon sens, mais «la Suisse en reste à des déclarations», notent les auteurs.

Vu la détérioration dramatique de la situation sur le terrain, les anciens diplomates interpellent cette fois directement le Conseil fédéral. En l'absence de réaction du gouvernement israélien et du mouvement palestinien Hamas, «nous proposons que la Suisse prenne des mesures concrètes comme le font de plus en plus d'Etats amis», indique la lettre.

Violation du droit international

Les auteurs qualifient d'"inacceptable» la stratégie du gouvernement du Premier ministre Netanyahu face aux condamnations de la communauté internationale. Ils condamnent la nouvelle escalade militaire dans la bande de Gaza. De même que le nouveau projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie qui empêchera définitivement la création d’un Etat palestinien.

Face à ces violations flagrantes et systématiques du droit international, la Suisse se doit de réagir, poursuit la missive. Elle doit reconnaître l'Etat palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Elle doit suspendre toute coopération militaire avec Israël et interdire avec effet immédiat les exportations d'armes et de biens à double usage vers Israël.

Parmi les autres mesures énumérées figure notamment l'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes implantées dans le Territoire palestinien occupé, des sanctions ciblées contre des ministres, militaires et colons israéliens ou dirigeants palestiniens soupçonnés de crimes de guerre.

70 signataires

Les auteurs estiment aussi que la Suisse devrait dénoncer le projet de réinstallation des Palestiniens de Gaza dans un pays tiers, accueillir des enfants blessés pour des traitements médicaux dans nos hôpitaux et soutenir les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et toute autre organisation active en Palestine dont l'action est entravée par les Etats-Unis ou Israël.

La lettre a été remise vendredi au Conseil fédéral. Parmi les 70 signataires figurent notamment l'ancien ambassadeur suisse en Israël François Chappuis et l'ancien conseiller national Tim Guldimann, le représentant helvétique à Paris, François Nordmann, les deux anciens ambassadeurs spéciaux pour le Proche-Orient, Didier Pfirter et Jean-Daniel Ruch, ou encore l'ancien ambassadeur en Iran, Philippe Welti.