Les conservateurs du bloc CDU/CSU, vainqueurs des élections dimanche en Allemagne, et les sociaux-démocrates du SPD vont entamer vendredi les discussions exploratoires en vue de la formation d'une éventuelle coalition, ont indiqué jeudi des sources des deux camps à l'AFP.

Appelé à devenir chancelier en cas d'accord, le dirigeant de la CDU Friedrich Merz a dit vouloir former un gouvernement d'ici Pâques, mais les sociaux-démocrates ont aussi mis en avant leurs divergences en vue de la formation d'une cinquième «grande coalition».

Vendredi, neuf représentants de chaque bord devraient participer à la première réunion, dont les contenus sont soumis à un accord de confidentialité, ont indiqué ces mêmes sources internes.

Les pourparlers exploratoires sont une première étape avant les négociations de coalition proprement dites, l'ensemble pouvant durer des mois.

Or, le temps presse pour l'Allemagne confrontée à des bouleversements majeurs: un modèle économique qui ne fonctionne plus, le risque de guerres commerciales avec les Etats-Unis, le retournement d'alliance de son allié américain historique, tenté par un rapprochement avec la Russie.

«Le monde ne nous attend pas, les choses continuent de changer rapidement», a dit lundi le futur chancelier, déterminé à «tenir des discussions constructives, bonnes et rapides avec les sociaux-démocrates».

Mardi, il a mentionné trois points selon lui prioritaires dans ces discussions: la politique étrangère et de sécurité, la «question migratoire non résolue» et la situation économique.

Arrivé en tête des élections mais avec un score moins large que prévu (28,6%), la CDU de Friedrich a refusé toute alliance avec le parti d'extrême droite AfD, qui a doublé son score avec un résultat record (20,8%).

Il n'a d'autre choix que de tendre le main à des sociaux-démocrates qui ont eux encaissé une défaite historique avec un score d'environ 16%.