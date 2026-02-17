Les Etats-Unis et l'Iran ont entamé à Genève leur seconde série de pourparlers indirects en quelques semaines. Mardi matin, les deux délégations sont arrivées à la résidence de l’ambassadeur omanais à l’ONU à Cologny (GE).

L'émissaire américain Steve Witkoff doit tenter d'obtenir un engagement de Téhéran sur son stock d'uranium enrichi (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le sultanat oeuvre comme facilitateur. Sur la table, la question du nucléaire iranien. Le début des discussions a été annoncé par les agences officielles iraniennes.

Dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump a remis un coup de pression sur Téhéran. Il a mis en garde les autorités iraniennes en cas d'absence d'accord.

Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff doivent tenter d'obtenir des engagements de l'Iran sur son stock d'uranium enrichi. Israël souhaite non seulement le déplacement de ces substances dans un autre pays, mais le démantèlement de toute infrastructure qui pourra les fabriquer.

Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaite un arrangement rapide, notamment pour atteindre en échange une levée des sanctions américaines. Il devrait apporter dans l'après-midi de premières réponses lors d'un discours devant la Conférence du désarmement (CD) à Genève.