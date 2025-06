Les élus républicains ont commencé l'examen samedi au Sénat du mégaprojet de loi budgétaire voulu par le président américain Donald Trump. Le milliardaire républicain exhorte ses troupes à adopter le texte rapidement.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson (R), prononce un discours lors d’une conférence de presse après une réunion du caucus républicain au Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le 24 juin 2025. Le président Johnson, accompagné des dirigeants républicains de la Chambre et d’invités, a défendu les dispositions de la proposition de budget du président Trump, appelée «Grande et belle loi». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vendredi, les discussions entre sénateurs républicains s'étaient éternisées, les élus peinant à s'entendre sur la version à adopter du texte, déjà voté à la chambre des représentants. Le Sénat est officiellement entré en débat samedi soir sur le projet de loi, en adoptant de justesse la motion d'ouverture par 51 voix pour, 49 contre.

Les responsables républicains espèrent procéder à un vote d'ici à la fin du week-end. La navette parlementaire le fera alors revenir devant la chambre basse pour approuver la version révisée.

Avant la fête nationale

Le président américain fait face à certains sénateurs réfractaires dans son propre camp, qui souhaitent apporter des modifications de fond au texte avant de le soumettre au vote dans l'hémicycle. Donald Trump espère toujours que le projet de loi parviendra sur son bureau pour promulgation avant vendredi, jour de la fête nationale.

Sa «One Big Beautiful Bill» (grande et belle loi), comme il l'a baptisée, promet de concrétiser certaines de ses promesses de campagne les plus importantes. En premier lieu, figurent la prolongation de massifs crédits d'impôt adoptés lors de son premier mandat, mais aussi l'élimination de l'imposition sur les pourboires, ou encore des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration.

Afin de compenser (entre autres) l'onéreuse extension des «crédits d'impôt Trump», le parti présidentiel a prévu de sabrer dans Medicaid, le programme public d'assurance santé dont dépendent des millions d'Américains aux revenus modestes, mais aussi de réduire fortement le programme Snap, la principale aide alimentaire du pays.

Il compte également revenir sur de nombreuses incitations fiscales aux énergies renouvelables, mises en place sous la présidence de Joe Biden. L'opposition démocrate est minoritaire dans les deux chambres.