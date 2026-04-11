Un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev a débuté officiellement samedi sur le front en Ukraine à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que son armée répliquerait «coup sur coup» à toute violation.

Des fidèles se rassemblent pour la bénédiction des gâteaux de Pâques et des œufs peints, en préparation des célébrations de Pâques orthodoxe, devant la cathédrale de l’Épiphanie à Ielokhovo à Moscou. ATS

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Le Kremlin avait indiqué jeudi que cette trêve débuterait samedi à 16h00 (13h00 GMT) et durerait jusqu'à la fin de la journée de dimanche, soit une période de 32 heures. Volodymyr Zelensky avait fait savoir ensuite que l'Ukraine acceptait ce cessez-le-feu proposé par son homologue Vladimir Poutine.