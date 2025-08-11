Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balle à la tête lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi.

Le sénateur colombier Miguel Uribe (au centre) a été blessé par balle. (Photo d'archives) sda

Keystone-SDA ATS

«Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une vie pleine d'amour», a écrit Claudia Tarazona sur son compte Instagram, ajoutant: «repose en paix, amour de ma vie, je veillerai sur nos enfants».