Après deux mois en soins intensifs Décès du candidat présidentiel colombien blessé en juin

ATS

11.8.2025 - 13:05

Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balle à la tête lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi.

«Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une vie pleine d'amour», a écrit Claudia Tarazona sur son compte Instagram, ajoutant: «repose en paix, amour de ma vie, je veillerai sur nos enfants».

