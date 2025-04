Le pape François, décédé lundi matin à l'âge de 88 ans au Vatican, a succombé à un AVC. Ses funérailles devraient se tenir dans les prochains jours en présence de nombreux fidèles et dignitaires, avant le conclave convoqué pour élire son prédécesseur.

Selon le certificat de décès publié dans la soirée, le pape a succombé à un accident vasculaire cérébral. KEYSTONE

Voici ce que l'on sait sur les circonstances du décès de Jorge Bergoglio, ainsi que sur l'organisation des cérémonies et de la cruciale réunion à huis clos des cardinaux-électeurs qui devront choisir un nouveau souverain pontife.

- AVC fatal -

Le pape François a été hospitalisé le 14 février à Rome, initialement pour une bronchite qui s'est transformée dans les jours suivants en une sévère double pneumonie qui a failli l'emporter à deux reprises.

Il a quitté l'hôpital le 23 mars et devait observer une période de convalescence stricte de deux mois. Mais le pape a multiplié les apparitions publiques impromptues, semblant de plus en plus affaibli.

Jusqu'à l'annonce de sa mort lundi à l'aube. Selon le certificat de décès publié dans la soirée, le pape a succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC).

- Exposition du corps -

Son corps, mis en bière lundi soir dans la chapelle de la résidence Saint-Marthe au Vatican où il résidait depuis son élection en 2013, pourrait être exposé dans la basilique Saint-Pierre à partir de mercredi, dans un cercueil ouvert, pour permettre aux fidèles de se recueillir.

- Funérailles -

Il n'y a pas encore de date précise pour ses funérailles mais en vertu des dernières dispositions adoptées par François pour le décès d'un pape, celles-ci devraient se tenir entre le 4e et le 6e jour après son décès, c'est-à-dire entre vendredi et dimanche.

Une première réunion mardi des cardinaux présents à Rome devrait décider de la date des obsèques.

Les funérailles du pape se tiendront dans la basilique Saint-Pierre mais il sera inhumé dans la basilique Saint-Marie-Majeure, à Rome, conformément à ses dernières volontés.

Les funérailles d'un pape sont généralement un événement planétaire auquel participe un grand nombre de dignitaires étrangers pour rendre hommage au chef spirituel des plus de 1,4 milliard de catholiques. Le président américain Donald Trump a été le premier lundi soir à annoncer qu'il viendrait.

- Conclave -

La date du conclave, au cours duquel les 135 cardinaux-électeurs choisiront le successeur de François, n'est pas connue non plus. Mais en vertu des mêmes dispositions concernant les funérailles, le conclave devrait débuter entre le 15e et le 20e jour après son décès, soit entre le 5 et le 10 mai.

Les cardinaux se réuniront dans la Chapelle Sixtine et procéderont à quatre scrutins par jour, deux le matin et deux l'après-midi.

Les bulletins des deux scrutins et les notes prises par les cardinaux sont ensuite détruits, brûlés dans un poêle par le camerlingue (cardinal assurant l'intérim entre deux papes).

La cheminée, visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre, émet une fumée noire si aucun pape n'a été élu et une fumée blanche en cas d'élection, par ajout de produits chimiques.

Après trois journées sans résultat, le scrutin est interrompu pour une journée de prières. Puis d'autres séries de scrutins sont organisées jusqu'à l'élection définitive.