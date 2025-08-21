  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corée du Nord Découverte d'une base secrète de missiles près de la Chine

ATS

21.8.2025 - 06:25

La Corée du Nord a construit une base militaire secrète près de sa frontière avec la Chine, selon le rapport d'un groupe de réflexion américain paru cette semaine. Elle serait utilisée pour stocker ses derniers missiles balistiques de longue portée.

Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre, rencontre les principaux commandants déployés dans la région de Koursk, au siège du Comité central du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, en Corée du Nord, le mercredi 20 août 2025. (image d'illustration)
Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre, rencontre les principaux commandants déployés dans la région de Koursk, au siège du Comité central du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, en Corée du Nord, le mercredi 20 août 2025. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 06:25

21.08.2025, 06:32

Cette base, non déclarée, se trouve à seulement 27 kilomètres de la frontière du pays avec la Chine, estime le rapport écrit par le centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un groupe basé à Washington.

Située dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest), la base de Sinpung-dong abriterait probablement des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), y compris à capacité nucléaire, selon le rapport. Les armes «représentent une menace nucléaire potentielle pour l'Asie de l'Est et le continent américain», soutient encore la même source.

Ukraine. Kim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

UkraineKim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

Puissance nucléaire «irréversible»

La base est l'un des «15 à 20 sites de missiles balistiques, installations de maintenance, de support, de stockage de missiles et d'ogives que la Corée du Nord n'a jamais déclarés».

Cette découverte intervient alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé récemment à une «expansion rapide» des capacités nucléaires du Nord.

Depuis l'échec du sommet de 2019 à Hanoï au Vietnam entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, la Corée du Nord a répété qu'elle ne renoncera jamais à ses armes et s'est déclarée comme une puissance nucléaire «irréversible».

Les plus lus

«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
«Abus de pouvoir», «fuites»: le renseignement américain dans la tourmente
Le Conseil fédéral est prêt à tout pour attirer Trump à Genève
Deux morts après la chute d'un bloc rocheux près de Chamonix