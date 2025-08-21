La Corée du Nord a construit une base militaire secrète près de sa frontière avec la Chine, selon le rapport d'un groupe de réflexion américain paru cette semaine. Elle serait utilisée pour stocker ses derniers missiles balistiques de longue portée.

Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre, rencontre les principaux commandants déployés dans la région de Koursk, au siège du Comité central du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, en Corée du Nord, le mercredi 20 août 2025. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette base, non déclarée, se trouve à seulement 27 kilomètres de la frontière du pays avec la Chine, estime le rapport écrit par le centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un groupe basé à Washington.

Située dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest), la base de Sinpung-dong abriterait probablement des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), y compris à capacité nucléaire, selon le rapport. Les armes «représentent une menace nucléaire potentielle pour l'Asie de l'Est et le continent américain», soutient encore la même source.

Puissance nucléaire «irréversible»

La base est l'un des «15 à 20 sites de missiles balistiques, installations de maintenance, de support, de stockage de missiles et d'ogives que la Corée du Nord n'a jamais déclarés».

Cette découverte intervient alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé récemment à une «expansion rapide» des capacités nucléaires du Nord.

Depuis l'échec du sommet de 2019 à Hanoï au Vietnam entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, la Corée du Nord a répété qu'elle ne renoncera jamais à ses armes et s'est déclarée comme une puissance nucléaire «irréversible».