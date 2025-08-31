D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La santé publique est attaquée» D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment

ATS

31.8.2025 - 18:28

D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine se sont alarmés dimanche de la «destruction» de la politique de santé publique, notamment en matière de vaccination, par l'administration de Donald Trump, accusée de politiser et d'"idéologiser» la science.

Le ministre de la santé vaccinoseptique tentent de prendre des décisions à l'opposé de la science (photo prétexte, archives).
Le ministre de la santé vaccinoseptique tentent de prendre des décisions à l'opposé de la science (photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

31.08.2025, 18:28

Le ministre de la Santé vaccinosceptique Robert Kennedy Jr est en conflit ouvert avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), organisme national de santé qu'il chapeaute, depuis que son ministère a annoncé cette semaine le limogeage de la directrice Susan Monarez, après moins d'un mois en poste.

Dans la foulée, le patron au sein des CDC de la politique de vaccination et de lutte contre les maladies respiratoires – comme le Covid-19 -, Demetre Daskalakis, a également claqué la porte, ainsi que plusieurs hauts responsables. «Cela fait des mois que je suis inquiet», a déclaré le médecin sur ABC News.

Mais «je n'imaginais pas que (...) la frontière entre la science et l'idéologie serait totalement abattue», a fustigé M. Daskalakis. Selon ses avocats, l'ex-cheffe des CDC avait refusé «de valider des directives non scientifiques et dangereuses» souhaitées par le ministre Kennedy, connu pour ses positions antivaccins.

«La santé publique est attaquée»

En lieu et place de cette scientifique de profession, la Maison Blanche va nommer Jim O'Neill, bras droit de RFK Jr et ex-financier de la tech, comme directeur par intérim des CDC, a rapporté le Washington Post.

«Ne pas avoir un dirigeant scientifique à la tête des CDC signifie que nous ne pourrons pas négocier avec le ministère de la Santé pour véritablement mettre en oeuvre une bonne politique de santé publique», a déploré M. Daskalakis. Pire, pour Tom Frieden, qui dirigea les CDC de 2009 à 2017 sous les deux présidences du démocrate Barack Obama, «la santé publique est attaquée».

«Ce à quoi nous assistons est sans précédent. Jamais un directeur des CDC n'avait été limogé», a-t-il relevé sur CNN à propos de Mme Monarez qui avait été nommée il y a quelques semaines par M. Kennedy. Selon M. Frieden, «il n'est plus possible d'avoir confiance dans ce qui émane du ministère de la Santé ou des CDC».

Il a encore dénoncé «les nombreux dégâts» infligés à «la lutte contre le tabac, aux avancées pour la qualité de l'eau du robinet» et «le démantèlement des infrastructures de vaccination». «Ils détruisent nos protections en matière de santé. Nous sommes moins protégés», a conclu le médecin.

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
«J’ai pensé que ma vie était finie» - Un pilote entre dans l’histoire du sport français !
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia