D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment

D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine se sont alarmés dimanche de la «destruction» de la politique de santé publique, notamment en matière de vaccination, par l'administration de Donald Trump, accusée de politiser et d'"idéologiser» la science.

Le ministre de la santé vaccinoseptique tentent de prendre des décisions à l'opposé de la science (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le ministre de la Santé vaccinosceptique Robert Kennedy Jr est en conflit ouvert avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), organisme national de santé qu'il chapeaute, depuis que son ministère a annoncé cette semaine le limogeage de la directrice Susan Monarez, après moins d'un mois en poste.

Dans la foulée, le patron au sein des CDC de la politique de vaccination et de lutte contre les maladies respiratoires – comme le Covid-19 -, Demetre Daskalakis, a également claqué la porte, ainsi que plusieurs hauts responsables. «Cela fait des mois que je suis inquiet», a déclaré le médecin sur ABC News.

Mais «je n'imaginais pas que (...) la frontière entre la science et l'idéologie serait totalement abattue», a fustigé M. Daskalakis. Selon ses avocats, l'ex-cheffe des CDC avait refusé «de valider des directives non scientifiques et dangereuses» souhaitées par le ministre Kennedy, connu pour ses positions antivaccins.

«La santé publique est attaquée»

En lieu et place de cette scientifique de profession, la Maison Blanche va nommer Jim O'Neill, bras droit de RFK Jr et ex-financier de la tech, comme directeur par intérim des CDC, a rapporté le Washington Post.

«Ne pas avoir un dirigeant scientifique à la tête des CDC signifie que nous ne pourrons pas négocier avec le ministère de la Santé pour véritablement mettre en oeuvre une bonne politique de santé publique», a déploré M. Daskalakis. Pire, pour Tom Frieden, qui dirigea les CDC de 2009 à 2017 sous les deux présidences du démocrate Barack Obama, «la santé publique est attaquée».

«Ce à quoi nous assistons est sans précédent. Jamais un directeur des CDC n'avait été limogé», a-t-il relevé sur CNN à propos de Mme Monarez qui avait été nommée il y a quelques semaines par M. Kennedy. Selon M. Frieden, «il n'est plus possible d'avoir confiance dans ce qui émane du ministère de la Santé ou des CDC».

Il a encore dénoncé «les nombreux dégâts» infligés à «la lutte contre le tabac, aux avancées pour la qualité de l'eau du robinet» et «le démantèlement des infrastructures de vaccination». «Ils détruisent nos protections en matière de santé. Nous sommes moins protégés», a conclu le médecin.