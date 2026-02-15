  1. Clients Privés
En dépit du cessez-le-feu Gaza : onze morts après des bombardements israéliens

ATS

15.2.2026 - 11:35

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 11 morts depuis l'aube dimanche, en dépit du cessez-le-feu très fragile en place entre Israël et le Hamas depuis le 10 octobre.

Des femmes palestiniennes circulent en charrette à dos d’âne le long de la route côtière à Wadi Gaza lors d’une tempête de poussière dans le centre de la bande de Gaza samedi.
Des femmes palestiniennes circulent en charrette à dos d’âne le long de la route côtière à Wadi Gaza lors d’une tempête de poussière dans le centre de la bande de Gaza samedi.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.02.2026, 11:35

15.02.2026, 11:40

L'armée israélienne a affirmé avoir riposté à une «violation flagrante» du cessez-le-feu de la part du mouvement islamiste palestinien dans le nord du territoire.

Selon la Défense civile, une organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, une de ces frappes a visé à l'aube une tente abritant des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza, faisant cinq morts.

Cour pénale internationale. Génocide, crimes de guerre: Cassis accusé de complicité

Cour pénale internationaleGénocide, crimes de guerre: Cassis accusé de complicité

Une autre frappe a aussi fait cinq morts à Khan Younès, dans le sud du territoire, selon la Défense civile. Les hôpitaux al-Chifa de Gaza-ville, dans le nord, et Nasser à Khan Younès ont confirmé avoir reçu les corps de sept personnes.

«Plusieurs terroristes armés»

L'armée a affirmé avoir mené des frappes après avoir identifié «plusieurs terroristes armés qui s'abritaient sous des décombres» à proximité de soldats israéliens, «probablement après être sortis d'installations souterraines», dans le secteur de Beit Hanoun, dans le nord.

L'armée a ajouté dans un communiqué que ces hommes avaient traversé la Ligne jaune, délimitant la zone encore occupée par les soldats israéliens depuis la mise en oeuvre du cessez-le-feu.

Les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, visant à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza.

Cette deuxième phase prévoit un retrait progressif israélien de la bande de Gaza, le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.

Attaque du 7 octobre. Israël tourne une page avec le retour de son dernier otage à Gaza

Attaque du 7 octobreIsraël tourne une page avec le retour de son dernier otage à Gaza

Mais s'il a accepté de renoncer à la gouvernance future du territoire, le mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, refuse catégoriquement de déposer les armes aux conditions posées par Israël.

L'armée israélienne de son côté contrôle toujours plus de la moitié de la bande de Gaza, tandis que les deux camps s'accusent quotidiennement de violer le cessez-le-feu.

