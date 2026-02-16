  1. Clients Privés
Défense L'Allemagne reproche à Paris ses efforts «insuffisants»

ATS

16.2.2026 - 12:06

L'Allemagne a reproché lundi à la France ses efforts jugés «insuffisants» en matière de dépenses de défense. Elle a appelé Paris à réduire ses dépenses sociales, dans une déclaration de son chef de la diplomatie au ton inhabituellement sévère.

Interrogé à la radio publique allemande Deutschlandfunk sur la proposition du président français de financer par une dette commune européenne des investissements dans la défense ou l'intelligence artificielle, M. Wadephul s'est montré sans équivoque.
KEYSTONE

Keystone-SDA

La critique de Johann Wadephul s'ajoute à une liste croissante de différends, notamment le programme d'avion de combat européen (Scaf)que Berlin songe à abandonner, ou le traité de commercial de l'UE avec le bloc sud-américain Mercosur que Paris veut bloquer.

Interrogé à la radio publique allemande Deutschlandfunk sur la proposition du président français de financer par une dette commune européenne des investissements dans la défense ou l'intelligence artificielle, M. Wadephul s'est montré sans équivoque.

Emmanuel Macron «évoque à juste titre tout le temps notre aspiration à la souveraineté européenne. Quiconque en parle doit agir en conséquence dans son propre pays. Les efforts déployés jusqu'à présent en république française sont insuffisants pour y parvenir», a lâché le ministre des Affaires étrangères.

Évoquant l'objectif affiché des pays de l'Otan d'atteindre, sous la pression des Etats-Unis de Donald Trump, des dépenses de sécurité équivalent à au moins 5% du Produit intérieur brut (PIB) national d'ici 2035, le ministre conservateur a jugé qu'il y avait «des progrès à faire» chez ses voisins.

«Faire des économies»

Il a appelé la France à «faire des économies», notamment «dans le domaine social», pour «disposer de la marge de manoeuvre nécessaire pour d'atteindre l'objectif central d'une capacité de défense de l'Europe».

Rejetant l'appel de président français à une forme de mutualisation européenne de la dette, il a rappelé que les 5% du PIB promis sont des «engagements de dépenses nationales», et non européennes.

M. Wadephul a ensuite dit attendre «avec impatience encore un discours» du président Macron prévu fin février. Le chef de l'Etat français doit aborder la souveraineté européenne en matière de défense, en particulier l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne face à la menace russe et aux tensions avec les Etats-Unis.

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'était montré dubitatif vendredi, en jugeant que la dissuasion nucléaire européenne devait s'inscrire dans le cadre de l'Otan.

Moteur enrayé

Habituellement considérée comme le moteur de l'Europe, la relation germano-française s'est tendue ces derniers mois.

Avec l'arrivée du pouvoir de Friedrich Merz au printemps 2025, Berlin s'est engagé dans un colossal programme d'investissements dans la défense et les infrastructures.

L'Allemagne, qui dispose de plus de moyens que Paris après des années de discipline budgétaire, veut ainsi bâtir la plus puissante armée conventionnelle d'Europe, en réponse à la menace russe et au retrait américain.

La France, plongée dans une longue crise politique, a elle peiné à adopter un budget et ne parvient pas à redresser ses comptes publics pour consentir un effort similaire.

En outre, Berlin serait sur le point de lâcher le projet du futur système d'avion de combat franco-allemand SCAF, exaspéré, tout comme Madrid, par l'avionneur français Dassault qui réclame plus d'autonomie dans son rôle de maître d'oeuvre industriel.

Les deux capitales ont aussi croisé le fer sur le traité commercial avec le Mercosur, Paris, confronté à une fronde de ses agriculteurs, ayant tenté, de bloquer l'accord, espéré par l'Allemagne car synonyme de nouveaux marchés pour son industrie en crise.

Dans ce contexte, le chancelier Merz a opéré un rapprochement ces dernières semaines avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni, les deux dirigeants travaillant à une coopération accrue pour orienter l'agenda européen.

