La Pologne veut proposer des formations militaires à 100'000 volontaires par an, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk. Il a présenté un plan de grande envergure visant à accroître les réserves militaires du pays.

M. Tusk a lancé l'idée d'un nouveau programme de formation militaire à prévoir afin que chaque adulte en Pologne soit formé «en cas de guerre» (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Se sentant menacée par son voisin russe, la Pologne a engagé depuis quelques années un important programme de modernisation de son armée. Vendredi, M. Tusk avait déjà lancé l'idée d'un nouveau programme de formation militaire à prévoir afin que chaque adulte en Pologne soit formé «en cas de guerre» et que le pays dispose d'une force de réserve militaire «adaptée aux menaces potentielles».

Mardi, le Premier ministre a précisé qu'"en 2027, nous serons en mesure de former 100'000 volontaires par an. Je suis convaincu que les candidats ne manqueront pas, et pour nous, il s'agit de faire en sorte que toutes les personnes intéressées puissent recevoir cette formation».

«Ainsi, en plus de l'armée professionnelle et de la WOT (forces de défense territoriale, ndlr), nous devons construire une armée de facto de réservistes», a encore déclaré M. Tusk. Les membres du gouvernement suivront également la formation militaire, a-t-il indiqué.

De 18 à 60 ans

«Je viens d'informer mesdames et messieurs les ministres que les membres du gouvernement et leurs fonctionnaires recevront également une formation. C'est volontaire. Ce qui a été accepté en toute compréhension», a déclaré M. Tusk sur X.

Le programme sera adressé à des personnes âgées entre 18 et 60 ans et le gouvernement utilisera toutes sortes d'incitations pour attirer les volontaires. Ces derniers pourront suivre une formation de base d'un mois, puis éventuellement des formations spécialisées de onze mois supplémentaires.

Des cours de conduite professionnelle, également pour les véhicules lourds, seront par exemple proposés aux volontaires. «Cela sera utile en cas de guerre, mais aussi dans la vie, pour ceux qui sont intéressés d'avoir ce type de permis», a indiqué M. Tusk.

En avance

Actuellement, environ 35'000 personnes par an suivent une formation militaire de base semblable.

La Pologne arrive loin devant ses alliés de l'Otan en termes de budget octroyé à la défense, visant à y consacrer 4,7% de son PIB cette année.

Pays de près 37,5 millions d'habitants, la Pologne a une armée qui compte plus de 200'000 soldats, ce qui en fait la troisième force de l'Otan après les Etats-Unis et la Turquie.