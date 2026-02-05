  1. Clients Privés
«NEW START» Désarmement nucléaire : Trump plaide pour un «nouveau traité amélioré»

ATS

5.2.2026 - 20:26

Donald Trump a réclamé jeudi un «nouveau traité amélioré et modernisé» avec la Russie, après l'expiration du dernier traité bilatéral de désarmement nucléaire entre les deux pays, New Start.

Donald Trump, le 5 février 2026.
Donald Trump, le 5 février 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 20:26

«Plutôt que de prolonger le traité 'NEW START' (...) nous devrions demander à nos experts nucléaires de travailler sur un nouveau traité amélioré et modernisé qui puisse durer dans l'avenir», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Le traité New Start a expiré jeudi, marquant un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements depuis la Guerre froide et avivant les craintes de prolifération.

